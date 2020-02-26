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Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Всего в список попали 22 футболиста.В источнике
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