Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Всего в список попали 22 футболиста. В источнике