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Зинченко попал в заявку «Ман Сити» на матч с «Реалом»
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко включен в заявку команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Всего в список попали 22 футболиста.В источнике
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Подробнее о событии
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«Реал» опубликовал заявку на матч с «Манчестер Сити»

Soccer.ru 12:02 
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Зинченко отправится с «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

Спорт-Экспресс 11:53
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Зинченко, Лапорт и Агуэро – в заявке «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»

Sports.ru 12:34
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