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Газета.RuГазета.Ru
Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса
Газета.Ru
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  • Спорт день за днем
Футболист английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за того, что они поздно ввели карантин.В источнике
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Александр Зинченко о карантине в Англии: Власти решили пожертвовать людьми ради экономики

Спорт день за днем 14:39
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Зинченко раскритиковал власти Великобритании из-за коронавируса

Газета.Ru 14:30
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Зинченко: в Англии поздно ввели карантин, власти жертвовали людьми ради экономики

Чемпионат 14:10
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