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Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко
ua.Tribuna.com
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Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко порассуждал о сходствах наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы и главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.В источнике
Подробнее о событии
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Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко

Soccernews.ru 09:10
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Зинченко рассказал о сходстве между Гвардиолой и Шевченко

RT на русском 09:00
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Зинченко рассказал, чем похожи Шевченко и Гвардиола

Sportbox.RU 07:35
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