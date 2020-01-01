Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко порассуждал о сходствах наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы и главного тренера национальной команды Андрея Шевченко.