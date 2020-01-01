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Зинедин Зидан: «Бэйл входит в наши планы. Проблем нет»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы о вингере команды Гарете Бэйле.В источнике
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Зидан: «Не нужно решать проблему с Бэйлом, поскольку её нет»

Soccer.ru 10:38 
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Зидан: проблему с Бэйлом невозможно решить, потому что её не существует

Чемпионат 10:09
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Зинедин Зидан: «Бэйл входит в наши планы. Проблем нет»

Sports.ru 09:32
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