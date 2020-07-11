Зинедин Зидан французский футболист

Я не заметил, что команде не хватает свежести, в атаке мы действовали подвижно. Бензема в концовке первого тайма получил удар, у него немного закружилась голова, но с ним все в порядке. Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остается три игры, и мы не знаем, как все сложится.

Вести.Ru

04:45