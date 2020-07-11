Зинедин Зидан: Если судья ставит пенальти, значит это пенальти
Рулевой «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от судейства в последних матчах «Реала». Сливочные в трех играх кряду пробивали пенальти. Вчерашний матч с «Алавесом» не стал исключением.В источнике Я не заметил, что команде не хватает свежести, в атаке мы действовали подвижно. Бензема в концовке первого тайма получил удар, у него немного закружилась голова, но с ним все в порядке. Мы боремся за победу в Ла Лиге, до конца сезона остается три игры, и мы не знаем, как все сложится.Вести.Ru04:45