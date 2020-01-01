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Зинедин Зидан: «Куртуа играет очень важную роль в этом сезоне»
Sports.ru
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил вратаря команды Тибо Куртуа после матча с «Алавесом» (2:0) в 35-м туре Примеры.В источнике
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Зинедин Зидан: «Куртуа играет очень важную роль в этом сезоне»

Матч ТВ 01:25
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Зинедин Зидан: «Куртуа играет очень важную роль в этом сезоне»

Sportbox.RU 01:25
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Зинедин Зидан: «Если судья ставит пенальти, значит это пенальти»

Спорт-Экспресс 01:36
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