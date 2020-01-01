Зинедин Зидан: «Куртуа играет очень важную роль в этом сезоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан похвалил вратаря команды Тибо Куртуа после матча с «Алавесом» (2:0) в 35-м туре Примеры. В источнике