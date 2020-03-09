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Зинедин Зидан: «„Реал“ провел худший матч в сезоне»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Вести.Ru
  • Sports.ru
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании.В источнике
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Зинедин Зидан: Матч против «Бетиса» – худший для нас в нынешнем сезоне

Советский спорт 00:25 
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Зидан: «„Реалу“ против „Бетиса“ не хватало всего, это худший матч в сезоне»

Sport24.ru вчера в 22:55 
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Зидан — о поражении от «Бетиса»: это худший матч «Реала» в сезоне

Чемпионат вчера в 19:40
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