Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»

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По информации источника, «Зенит» не делал официального запроса в «Крылья Советов» по поводу возможного трансфера 24-летнего хавбека. В текущем сезоне Зиньковский провел в Тикькофф РПЛ 20 матчей и сделал 6 результативных передач. В источнике