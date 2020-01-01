Зиньковский отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит»
По информации источника, «Зенит» не делал официального запроса в «Крылья Советов» по поводу возможного трансфера 24-летнего хавбека. В текущем сезоне Зиньковский провел в Тикькофф РПЛ 20 матчей и сделал 6 результативных передач.В источнике
С чего всё начиналось
Первым о готовящемся переходе Зиньковского в «Зенит» сообщил Betting Insider, заявив, что стороны уже согласовали детали сделки, но подписание контракта отложено из-за пандемии коронавируса.