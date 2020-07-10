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Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы
Газета.Ru
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов. Слова футболиста передаёт «Football Italia».В источнике
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Ибрагимович поставил ультиматум руководству «Милана»

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Златан Ибрагимович — о будущем в «Милане»: «Ибра не является игроком для Лиги Европы»

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Легендарный Ибрагимович заявил, что не останется в «Милане»

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