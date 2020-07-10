Златан Ибрагимович: Ибра не является игроком для Лиги Европы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не останется в команде, если клуб не завоюет путёвку в Лигу чемпионов. Слова футболиста передаёт «Football Italia».