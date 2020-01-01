Златан Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» после окончания сезона

Последний недавно разговаривал со Златаном и просил форварда подождать с переговорами до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым. Ибрагимович вернулся в «Милан», где выступал с 2010 по 2012 год, из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года.