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Златан Ибрагимович может перейти в «Хаммарбю» после окончания сезона
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Последний недавно разговаривал со Златаном и просил форварда подождать с переговорами до конца сезона, когда будущее клуба станет более определённым. Ибрагимович вернулся в «Милан», где выступал с 2010 по 2012 год, из американского «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович по окончании текущего сезона может перебраться на родину и продолжить карьеру в клубе «Хаммарбю», совладельцем которого он является, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 21:56
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