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Златан Ибрагимович получил травму на тренировке
Вести.Ru
  • Известия0:35
Нападающий Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки «Милана», сообщает gianlucadimarzio.com.В источнике
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Cтало известно, сколько пропустит Ибрагимович из-за травмы

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