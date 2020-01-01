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Златан Ибрагимович получил травму на тренировке
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Нападающий Златан Ибрагимович получил травму во время тренировки «Милана», сообщает gianlucadimarzio.com.В источнике
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Ибрагимович получил серьезную травму на тренировке «Милана»

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Златан Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

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Ибрагимович получил травму на тренировке «Милана» и может пропустить остаток сезона

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