Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит соглашение с итальянским клубом ещё на один сезон, сообщает журналист портала MilanNews Вито Анджеле в своём «твиттере».