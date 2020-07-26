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Златан Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»
Sports.ru
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38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит соглашение с итальянским клубом ещё на один сезон, сообщает журналист портала MilanNews Вито Анджеле в своём «твиттере».В источнике
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Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Спорт-Экспресс 23:10
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Златан просит 6 млн евро в год. «Милан» предлагает 4 млн

Sports.ru 22:58
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Ибрагимович продлит контракт с «Миланом»

Sport24.ru 20:59 
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