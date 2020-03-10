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Знарок: счет в серии плей-офф с «Динамо» – не трагедия для «Спартака»
Чемпионат
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"Спартак" во вторник со счетом 1:4 уступил "Динамо" в пятой игре первого раунда плей-офф КХЛ. "Динамо" повело со счетом 3-2 в серии до четырех побед.В источнике
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«Спартак» не справляется с Шипачевым. Чтобы победить «Динамо», надо хотя бы накрыть остальных

Sports.ru 16:35
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Знарок: счет в серии плей-офф с «Динамо» – не трагедия для «Спартака»

РИА Новости 15:48
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Знарок: поражение «Спартака» в пятом матче плей-офф КХЛ с «Динамо» не является трагедией

ТАСС Спорт 15:45
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