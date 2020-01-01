НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНападающий «Вашингтона» Овечкин выиграл приз «Морис Ришар Трофи»Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителямиФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаШироков: «Якин даже на тренера не был похож»ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКАMetaratingsЗобнин рассказал, как переболел коронавирусомMetaratings8MetaratingsSports.ruSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессRT на русскомBookmaker-ratings.ruМатч ТВНева СпортПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как у него проходил процесс болезни коронавирусом.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Роман Зобнин: Температуры не было, правда, немного потерял обоняниеСоветский спорт 16:01Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляцииФутбол России 15:37Зобнин о коронавирусе: «Не почувствовал, как все происходило. Обоняние немного потерял»Sports.ru 14:50рекламаГлавноеНападающий «Вашингтона» Овечкин выиграл приз «Морис Ришар Трофи»Роспотребнадзор разрешил РФС проводить матчи со зрителямиФедерер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов годаШироков: «Якин даже на тренера не был похож»ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКАНовости