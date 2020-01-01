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Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляции
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Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин рассказал, по вкусу каких продуктов скучал больше всего во время болезни коронавирусом.В источнике
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Зобнин рассказал, как переболел коронавирусом в самоизоляции

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Футболист «Спартака» Зобнин рассказал, как перенёс коронавирус

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Зобнин о коронавирусе: «Не почувствовал, как все происходило. Обоняние немного потерял»

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