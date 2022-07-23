Евро-футбол.руЗобнин ударом в касание открыл счёт в матче с «Краснодаром»Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 2-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). 28-летний футболист открыл счет на 35-й минуте и после матча был признан лучшим игроком.Матч ТВСегодня, 23 июля, красно-белые одержали верх со счетом 4:1, а Зобнин забил один из мячей.Sport24.ruВстреча второго тура российской премьер-лиги проходит в Краснодаре.Советский спортГол престижа с пенальти забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.ЧемпионатЧитать далееСвернутьМатч ТВЕвро-футбол.руПлеймейкерREGNUMМК-СпортLiveResult.RuSport24.ruСоветский спортБомбардир.руПодробнее о событииЗобнин опередил Сычева в списке бомбардиров «Спартака»Бомбардир.рувчера в 14:41Зобнин - лучший игрок в матче «Краснодара» со «Спартаком»Евро-футбол.рувчера в 15:27Зобнин: «Спартаку» повезло, что забили, а удаление «Краснодара» полностью перевернуло игруЧемпионатвчера в 15:12Зобнин стал автором первого гола в матче «Краснодар» - «Спартак»Bobsoccerвчера в 13:36Зобнин: Удаление перевернуло ход матчаLiveResult.Ruвчера в 15:30Зобнин сказал, что его гол в ворота «Краснодара» стал результатом наигранной комбинацииМатч ТВвчера в 15:22Зобнин — о матче с «Краснодаром»: «Удаление перевернуло ход матча»Спорт-Экспрессвчера в 15:08Показать ещёОценить7