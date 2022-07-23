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Зобнин ударом в касание открыл счёт в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 2-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). 28-летний футболист открыл счет на 35-й минуте и после матча был признан лучшим игроком.
Матч ТВ
Сегодня, 23 июля, красно-белые одержали верх со счетом 4:1, а Зобнин забил один из мячей.
Sport24.ru
Встреча второго тура российской премьер-лиги проходит в Краснодаре.
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Гол престижа с пенальти забил полузащитник «быков» Эдуард Сперцян.
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