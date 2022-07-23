Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал результат матча 2-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). 28-летний футболист открыл счет на 35-й минуте и после матча был признан лучшим игроком.