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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Зозуля объяснил фотографию со счётом 14:88
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Soccernews.ru
Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил фотографию на фоне баскетбольного табло со счётом 14:88. Сочетание этих чисел считается кодовым лозунгом белых националистов, поэтому фотография стала обсуждаемой.Читать в источнике
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Роман Зозуля
Украинский футболист
Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире. Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88вчера в 12:47
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