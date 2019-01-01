Роман Зозуля Украинский футболист

Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире. Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88

вчера в 12:47