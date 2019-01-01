Евро-футбол.ру
Зозуля объяснил фотографию со счётом 14:88
Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля объяснил фотографию на фоне баскетбольного табло со счётом 14:88. Сочетание этих чисел считается кодовым лозунгом белых националистов, поэтому фотография стала обсуждаемой.Читать в источнике Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире. Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88вчера в 12:47
Роман Зозуля
Украинский футболист
Бомбардир.ру вчера в 15:30