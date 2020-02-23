Ивица Олич Хорватский футболист

Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Все будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьей было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта.