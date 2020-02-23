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Сборная звезд обыграла Россию в финале Кубка легенд
Футбол России
  • Пятый канал0:20
  • РЕН ТВ0:24
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:53
В финале Кубка легенд Сборная звезд победила команду России со счетом 6:5. Победу звездам принесли дубль Ивицы Олича, а также голы Хавьера Савиолы, Вильяма Галласа и Кристиана Галласа.В источнике
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Ивица Олич
Хорватский футболист
Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Все будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьей было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта.
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