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goodhousetips.ru Наливной пирог с творогом. Этот пирог съедается мигом, еще просят добавки!

Творожный пирог — это один из тех простых домашних рецептов, которые любят все. Он готовится быстро, получается вкусно, а дети его просто обожают. По желанию вы можете положить в начинку сухофрукты или свежезамороженные ягоды.

Ингредиенты:

Для коржа:

2 яйца 9 ст. ложек сахара (пудра) 9 ст. ложек растительного масла 9 ст. ложек молока 12 ст. ложек муки 1 пакетик разрыхлителя ванильная эссенция.

Для творожного крема:

500-600 гр творога сахар по вкусу 2 яйца цукаты из апельсиновых корочек.

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Приготовление:

1. Для коржа: взбиваем яйца с солью, пока смесь не побелеет и не удвоится в объеме.

2. Добавляем сахарную пудру, ванильную эссенцию, растительное масло и молоко, затем муку, смешанную с разрыхлителем.

3. У нас получится более густая смесь, чем сметана (как для кекса).

4. Выливаем половину смеси в форму (20/30 см), покрытую пергаментной бумагой.

5. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов (150 градусов для электрической духовки) в течение 10-15 минут, пока корж не затвердеет.

6. Тем временем подготовим творожный крем. Для этого тщательно перемешайте все ингредиенты.

7. Чтобы творожный крем получился более пышным и вкусным, можно использовать вертикальный блендер.

8. Вы также можете добавить в крем любые наполнители по вашему желанию.

9. В зависимости от того, насколько творог сухой, добавляем одно яйцо или ложку сметаны.

10. Вынимаем форму, равномерно распределяем творожный крем и накрываем другой половиной теста.

11. Снова отправляем в духовку на 30 минут, пока корж не зарумянится.

12. Нарезаем пирог после охлаждения. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Приятного аппетита!