ХОЗЯЮШКА24 Клумбы непрерывного цветения – схемы с описанием цветов

Практически каждый обладатель загородного участка мечтает о замечательном цветнике, который радовал бы своим цветением на протяжении всего теплого периода. Как же этого добиться?

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Перечень растений для клумбы напрямую зависит от ее месторасположения. Давайте разберем основные площадки на участке, где можно расположить цветник, и рассмотрим, какие растения подходят для их оформления.

Вариант 1. Цветник располагается на солнечном месте вдоль дорожки

Логичнее оформить его так, чтобы он просматривался со всех сторон. Поэтому в центре размещаем высокорослые растения, которые вырастают до 100-150 см (дельфиниум, люпин, вейгелу, лилейник), а по краям относительно низкорослые многолетние цветы и кустарники (спирею японскую, гейхеру, молочай, лапчатку кустарниковую, манжетку, гвоздику).

Кроме того, чтобы цветник был нарядным с весны до осени, необходимо учитывать сроки цветения. На такой клумбе в мае цветет люпин; в июне и июле – гейхера, манжетка, гвоздика, альпийская, лилейник; в августе радует дельфиниум.

На клумбе могут расти не только многолетние цветы, но и кустарники, которые обладают длительным периодом цветения: начиная с конца июня и до самых заморозков обычно цветут спирея японская и лапчатка кустарниковая. Красавица вейгела тоже очаровывает 2 раза за сезон – в начале июня и в конце августа.

Вариант 2. Цветник находится в тени и окружен дорожками

В тени, как правило, необходимо высаживать растения, которые плохо себя чувствуют под прямыми солнечными лучами или предпочитают влажную почву. Этим условиям соответствуют теневыносливые хоста, бадан, герань, туя, ирисы, можжевельник горизонтальный.

Причем необходимо правильно скомпоновать растения по высоте. Зная, что хосты, баданы и герани вырастают до 30-40 см, их высаживают на переднем плане. Ближе к середине цветника размещают более высокорослые растения: тую шаровидную, лиственницу на штамбе, ирисы, лилейники, аквилегию.

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Следует помнить, что тенелюбивые растения радуют, как правило, не цветением, а своей ажурной и сочной листвой или хвоей. Поэтому тенистые цветники большей степенью бывают однотонными.

3. Клумба вдоль забора или стены

При оформлении клумбы вдоль забора или стены следует также соблюдать правила посадки растений в виде «лесенки». Поэтому на первом плане высаживают низкорослые кустарники или цветы.

На представленной выше схеме ближе к краю цветника размещаются спирея японская и почвопокровные розы. Неслучайно между ними посажен можжевельник, он служит как бы разделительной прослойкой между двумя цветущими в одно время кустарниками.

Чтобы предать цветнику более торжественный вид и создать в нем эффект симметрии, вдоль забора высаживают высокие растения с пирамидальной кроной. Основу данной композиции составляют кусты гортензии метельчатой, расположенной по центру. Белое летнее цветение гортензии поддерживают бледно-розовые свечеобразные соцветия спиреи Дугласа, симметрию подчеркивают красиво стоящие по обе стороны цветника пирамидальные туи. Дельфиниум задает цвет в осенний период и своей высотой усиливает эффект «стремления ввысь».

Вариант 4. Клумба, отделяющая зону отдыха от огорода

Как правило, такие цветники располагаются на солнечном месте посередине участка. В такой композиции высаживают растения, высота которых достигает не более 2-3 м. Это нужно для того, чтобы они не создавали большую тень.

Ранней весной цветник украшают хвойники: можжевельники, туи шаровидные и пирамидальные (например, вертикаль подчеркивают пирамидальные туи Смарагд). Ближе к лету эстафету перехватывают пузыреплодник калинолистный Лютеус и ирисы, а за летнее цветение отвечают почвопокровные розы, гортензии и гвоздика альпийская.

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Вариант 5. Цветник у входа на участок

Клумба при входе на приусадебную территорию должна быть самой яркой и впечатляющей. Вот пример такого цветника:

Круглогодичная белесо-голубая хвоя карликовой ели Глаука Глобоза никого не оставит равнодушным. На контрасте с ней стоит высадить зеленый горизонтальный можжевельник. Весенний сезон в цветнике открывает спирея ниппонская Сноумаунд, затем распускаются лапчатка, спирея японская, молочай, спирея Дугласа и гортензия древовидная. Определенный колорит в цветник вносит и гейхера – все благодаря ее ярко-красной листве.

Главные правила создания цветника

Таким образом, создавая цветник на участке нужно соблюдать 4 правила посадки растений.

Определить, в тени или на свету будет находиться клумба. Подобрать растения исходя из условий содержания (влажность почвы, доступ света). Выбрать культуры с различными периодами цветения. Распределить растения по принципу «лесенки»: от самых низких у края клумбы до наиболее высоких на дальнем плане.

Мы привели примеры удачных клумб для разных зон участка. Попробуйте повторить их или воплотите в жизнь свои идеи. Удачной вам посадки!

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