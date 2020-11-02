10 насадок, превращающих шуруповерт в многофункциональное устройство
Знаете ли вы, что с помощью шуруповерта можно не только сверлить и закручивать саморезы, но и резать металл, подрезать кустарников, и даже открывать бутылки? Представляем вашему вниманию 10 насадок, которые прокачают ваш шуруповерт до уровня «бог».
Мы привыкли, что шуруповертом, дрелью и электроотверткой можно только сверлить отверстия или закручивать/выкручивать саморезы. Однако существуют насадки, которые позволяют превратить обычный шуруповерт в многофункциональный инструмент. Среди таких насадок ножницы по металлу, различные щетки, кусторез и даже штопор. Представляем вашему вниманию 10 насадок, которые прокачают ваш
шуруповерт до уровня «бог». 1. Щетки С помощью пластиковых или металлических щеток можно зачищать поверхности от старой краски и полировать металлические детали корпуса автомобиля под грунтовку или покраску. Даже есть насадка-ершик, с помощью которой можно быстро почистить унитаз. Некоторые щетки сразу имеют шестигранные хвостовики, как у стандартных бит шуруповерта, для других же может потребоваться переходник. 2. Кусторез Небольшая насадка, предназначенная для шуруповерта или электроотвертки. Она имеет два параллельно расположенных ножа, которые приводятся в движение вращением патрона шуруповерта. Таким кусторезом можно осуществлять подрезку молодых деревцев и кустов. Также ей можно обрезать лишние лозы винограда. 3. Лобзик Эта насадка превращает ваш шуруповерт в электролобзик, с помощью которого можно делать фигурные запилы, выпиливать пазы в дверных и оконных рамах, нарезать деревянный брус для различных мебельных конструкций. Конечно, профессиональный электролобзик эта насадка не заменит, но для работ по дому ее вполне хватит. Стоит отметить, что некоторые производители изготавливают деталь, которая отвечает за вращение вала в насадке, из пластика, и при долгой работе он начинает сильно греться и плавиться. Поэтому в работе советуем делать перерывы, работая этой насадкой. Если у вас в хозяйстве есть шуруповерт от компании BLACK&DECKER, тогда вам подойдет лобзик Multi Evo MTJS1. 4. Резец для пластика и картона Насадка чем-то напоминает маленький циркулярный станочек с защитой. С помощью него можно ровно резать толстый картон, ткань, пластик и даже кожу. Обычно толщина материала не должна превышать 6 – 8 мм. Зачастую эту насадку используют именно в кожевенном мастерстве для нарезки ременной кожи. 5. Самоходные дисковые ножницы Насадка предназначена для резки листового металла. Патрон у ножниц имеет отверстие под биту шуруповерта. Дополнительно прибор крепится к рукоятке "шурика" с помощью штанги. Насадка может резать металл до 3 мм толщиной. 6. Штопор Устали открывать винные бутылки обычным штопором? Представляем вашему вниманию насадку-штопор для электроотвертки IXO. Сначала штопор вкручиваем в пробку, а затем переключаем реверс на откручивание. При этом в режиме откручивания штопор не будет вращаться, а будет выниматься с пробкой. Откупоривание бутылки займет всего 5 – 10 секунд. 7. Поворотная насадка Этот прибор позволяет одновременно закрепить сверло и биту. Теперь вам не придется сразу после сверления отверстия снимать сверло и ставить вместо него биту – достаточно просто развернуть насадку. Данное приспособление реально экономит время. К сожалению, в России насадку купить проблематично, а вот в Китае их пруд пруди. Поэтому если не лень подождать недельку-другую, то закажите себе этот приборчик на Aliexpress или Tmall. 8. Насадка для заточки сверл Часто тупятся сверла? Тогда насадка для заточки решит эту проблему. Насадка подходит как для дрели, так и для шуруповерта. Она имеет все популярные диаметры сверл, поэтому заточить практически любое сверло не будет проблемой. Но заточить можно только сверла по металлу – с победитовым наконечником такой фокус не пройдет. 9. Угловая насадка Этот прибор позволяет закручивать и выкручивать крепежи под углом 90 градусов. Это необходимо, когда нужно закрутить саморез в труднодоступном месте, например, в узких пазах или профиле. Отметим, что есть угловые насадки с патроном в комплекте, причем он подходит только для шуруповерта определенной фирмы, а есть с хвостовиком, как у биты, поэтому подойдет для любой модели. Например, угловая насадка DeWALT DT71517 подойдет к любому шуруповерту. К тому же здесь целых 9 бит в комплекте. 10. Для ощипывания курицы Самая необычная на наш взгляд насадка для электроинструмента. Она позволяет быстро очистить тушку птицы от перьев. Если вы живете в частном секторе и держите хозяйство или частенько бываете на охоте, такая насадка не будет лишней в вашем арсенале.
Конечно, это далеко не все насадки, которыми может оснащаться шуруповерт. Но даже они могут значительно расширить границы применения такого, казалось бы, банального электроинструмента.
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