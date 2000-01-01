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kulinaria-ok.ru Старинный рецепт моей семьи. Обалденные огурцы, которые шикарно хрустят и никогда не взрываются!

Этот рецепт огурцов кажется немного странным, но огурцы закрученные таким способом никогда не взрываются. Более того, не надо НИЧЕГО стерилизовать и кипятить!

1. Нам понадобятся свежесобранные огурцы, если нет – замачиваем их на 4-6 часов в холодной воде для хруста.

2. Подготавливаем банки. Моем тщательно с чистящим средством, переворачиваем и ставим на чистое полотенце.

3. К моменту консервирования банки должны быть сухими! Не надо ни над паром их держать, ни в духовке, ничего! Они должны просто высохнуть – это главное условие.

4. Моем с губкой огурцы. Попки можно не обрезать.

5. Ставим на плиту две кастрюли: одну с чистой воду, вторую – с рассолом.

6. Моем листья хрена, сухой укроп в зонтиках, режем все это и складываем в кастрюльку.

Чеснок чистим, складываем в тарелочку рядом. В кастрюльке маленькой пусть прокипят крышки.

7. Рассол: на 1 литр воды понадобятся по 2 ст. ложки соли и сахара.

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Сам процесс:

1. Переворачиваем наши высушенные банки. На дно каждой кладем по три зубчика чеснока. Берем дуршлаг, кладем на кастрюлю с кипящей водой, и пропариваем минуту нашу нарезку из укропа и хрена — и тут же кидаем их на дно к чесноку.

2. Берем огурцы (столько, чтобы поместились в банку). Кидаем их в кастрюлю с кипящей водой ровно на 1 минуту! То есть вода кипит, вы кидаете, она перестает кипеть, вы замеряете таймером минуту, и тут же вытаскиваете их и горячими запихиваете в банку (они становятся временно эластичными, поэтому сделать это очень легко).

3. После того как всю банку заполнили огурцами, заливаете в банки половником рассол, который у вас кипит на плите. В конце добавляете 1 десертную ложку (нечто среднее между чайной и столовой) уксусной эссенции (не уксуса!). Закрываете крышкой, переворачивайте банку вверх дном и укутываете одеялом.

4. И так с каждой банкой. Конечно ясно, что рассола готовите большую кастрюлю.

И все! Не надо НИЧЕГО стерилизовать, и кипятить. Сахара и соли столько, что рассол не мутнеет.

Банки не взрываются, а самое главное, огурцы хрустят!

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