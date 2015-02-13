Как растянуть обувь в домашних условиях

Ситуация, знакомая каждому: в магазине туфли или сапоги сидели идеально, а дома натирают мозоли. Это не проблема! Лайфхакер умеет растягивать кожаную, замшевую, лакированную и даже резиновую обувь подручными средствами.
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Как растянуть кожаную или замшевую обувь
Кожа и замша — податливые, эластичные материалы, особенно под воздействием тепла.
Поставьте обувь в ванну или раковину и обдайте изнутри кипятком. Достаточно лишь на пару секунд заполнить внутренности изделия и сразу же вылить горячую воду. Промокните влагу, подождите, пока туфли немного остынут, и наденьте их на ноги. Желательно поверх носков, чтобы не обжечься.
Если вы боитесь мочить обувь, проделайте то же самое, предварительно положив внутрь каждой туфли по пакету, чтобы кипяток и подкладка не соприкасались.
Действенным будет не только кипяток, но и лёд. Два пакета на четверть наполните водой, завяжите и опустите по штуке в ботинок. Поставьте конструкцию в морозилку и выньте, когда всё полностью застынет. После того как лёд подтает, выньте его из обуви. Такая процедура подойдёт прочной нетребовательной паре: не любой материал выдержит испытание холодом.
Смочите внутреннюю поверхность обуви спиртом или водкой, наденьте пару и носите несколько часов. Подобное воздействие поможет размягчить материал и подогнать туфли под размер вашей ноги. Но помните: спирт довольно агрессивное средство, так что сначала проверьте стойкость окраски на незаметном участке.
Эти же методы подходят для зимней обуви с подкладкой из меха. Только не стоит сильно мочить внутренности ботинок или сапог. Ну и сушить обувь нужно будет тщательно.
Как растянуть обувь из искусственной кожи
Кожзаменитель плохо тянется и легко портится: трескается и теряет форму. Однако рано терять надежду. Есть способы растяжения и такой обуви.
Жирным кремом или вазелином смажьте внутреннюю поверхность туфель. Подождите 2–3 часа, чтобы увлажняющая маска впиталась в материал, а после наденьте обувь и погуляйте в ней 20–40 минут.
Можно попробовать знакомый всем способ с газетами. Их надо плотно набить в каждую туфлю, а после оставить пару сохнуть при комнатной температуре. При набивке не стоит усердствовать, чтобы обувь не деформировалась. Также не пытайтесь ускорить процесс сушки с помощью батареи или фена: излишнее тепловое воздействие может испортить материал.
Способ для расточительных или тех, кому надо растянуть узкое голенище высоких ботинок. В обувь вставьте по пакету, засыпьте в него любую мелкую крупу, а сверху залейте водой. Зерно набухнет и растянет жмущие ботинки без вашего участия за 8–10 часов.
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Как растянуть лакированные туфли
Растянуть лаковую обувь сложнее из-за того, что есть риск повредить верхнее покрытие: оно может пойти трещинами и потерять блеск. Безболезненно увеличить туфли можно, если под лаком мягкая и тонкая кожа (натуральная или искусственная). Ваша пара именно такая? Тогда к делу!
Смешайте спирт и воду в пропорции 2 : 1, полученным раствором смочите носки. Теперь наденьте их, а поверх — жмущую обувь. Ходить в туфлях следует около часа-двух до полного высыхания носков.
Вазелином или кремом обработайте внутреннюю поверхность обуви, уделяя особое внимание плотным частям: носку и пятке. Затем в туфли надо вставить колодки (если у вас они есть) или, как обычно, надеть обувь на плотные носки.
Как растянуть резиновую обувь
Если ваши водонепроницаемые друзья изготовлены из прочной классической резины — увы, никак. Если же из распространённого сейчас поливинилхлорида (он же ПВХ), то проще простого. Чтобы проверить материал, достаточно иголки или шила и зажигалки. Нагрейте металл и прикоснитесь к сапогам в незаметном месте, только не прокалывайте их. Если сапоги начали плавиться, то это ПВХ и обувь можно растянуть.
Вам понадобятся:
несколько литров кипятка,
глубокая ёмкость с ледяной водой,
шерстяные или махровые носки,
ваши сапоги и ваши ноги.
Залейте кипяток в резиновую обувь и подождите 3–5 минут: материал станет ощутимо мягче. Наденьте плотные носки и подвиньте поближе таз с холодной водой. Вылейте кипяток из сапог, быстро промокните их полотенцем, чтобы не промочить ноги, и наденьте на носки. В подогретой паре как следует потопчитесь и походите несколько минут. Оставьте обувь в холодной воде на час, а после не забудьте просушить.
Этот способ не только увеличит резиновые сапоги, но и подгонит их под форму вашей стопы. Правда, выгуливать растянутую обувь следует только через день-два, когда сапоги окончательно затвердеют.
Часто ли вам приходится бороться со жмущими ботинками? Есть ли у вас собственные секретные методики растяжки обуви? Делитесь советами в комментариях.