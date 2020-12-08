Куриные бедра "По-особому"

Куриные бедра "По-особому"

Время на жарку - всего 9 минут! Самый быстрый рецепт приготовления сочного мяса без духовки и масла (если не считать время маринования, например, замариновать на ночь или вообще в заморозку). Мясо получается, ну очень, сочным, вкусным и ароматным. Приготовьте и наслаждайтесь вкусом. Можно подать как на праздничный стол, так и просто для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты для «Куриные бедра "По-особому"»:


  • Бедро куриное (400г.с костью) — 2 шт

  • Лук репчатый — 1 шт

  • Чеснок — 1 зуб.

  • Паприка сладкая (вкусно и с копченой) — 1 ч. л.

  • Соль (без горки) — 1 ч. л.

  • Смесь перцев — по вкусу

Время приготовления: 130 минут

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда

ккал

468.4 ккал

белки

49.3 г

жиры

24.3 г

углеводы

14.5 г

Порции

ккал

234.2 ккал

белки

24.7 г

жиры

12.2 г

углеводы

7.3 г

100 г блюда

ккал

141.9 ккал

белки

14.9 г

жиры

7.4 г

углеводы

4.4 г

 

Рецепт «Куриные бедра "По-особому"»:

youtube

 


  • 400 г куриных бёдер помыла, обсушить бумажным полотенцем, из каждого ножом удаляю кость и хрящи.

  • Выкладываю полученные филе кожей вниз, накрываю пищевой пленкой и немного отбиваю с одной стороны.

  • Лук и чеснок крупно режу. Добавляю 1ч. л. молотой сладкой паприки, 1ч. л. соли и хорошо всё измельчаем блендером. Лук и чеснок можно мелко порезать ножом.

  • В смесь добавляю молотый перец, перемешиваю.

  • Хорошо обмазываю каждое филе полученной смесью с двух сторон. Приправы и специи можно менять на свой вкус. Интересно получается, если добавить чайную ложку соевого соуса.

  • Закрываю подготовленные бёдрышки крышкой и ставлю в холодильник на 2-3 часа.

  • По прошествии этого времени достаю заготовки и очищаю ножом от смеси лука и чеснока, чтобы крупные кусочки не пригорали на сковороде.

  • Иногда такие заготовки я делаю заранее и замораживаю их это очень удобно, если необходимо быстро приготовить мясное блюдо. Останется разморозить и обжарить подготовленное филе.

  • Хорошо разогреваю сковородку делаю средний огонь и выкладываю мясо кожей вниз. Масло не добавляю, закрываю крышкой и жарю 5 минут. Переворачиваю мясо и жарю ещё четыре минуты на другой стороне под крышкой.

  • Всего 9 минут и сочное куриное мясо готово, оно очень нежное вкусное и ароматное. К такому мясу хорошо подать салат из свежих овощей или любой другой гарнир на ваше усмотрение.

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Рубрики:  блюда из птицыМоя_кулинарная_книга

Метки: #рецепт, #куриные бедра