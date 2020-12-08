Куриные бедра "По-особому"
Куриные бедра "По-особому"
Время на жарку - всего 9 минут! Самый быстрый рецепт приготовления сочного мяса без духовки и масла (если не считать время маринования, например, замариновать на ночь или вообще в заморозку). Мясо получается, ну очень, сочным, вкусным и ароматным. Приготовьте и наслаждайтесь вкусом. Можно подать как на праздничный стол, так и просто для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты для «Куриные бедра "По-особому"»:
Бедро куриное (400г.с костью) — 2 шт
Лук репчатый — 1 шт
Чеснок — 1 зуб.
Паприка сладкая (вкусно и с копченой) — 1 ч. л.
Соль (без горки) — 1 ч. л.
Смесь перцев — по вкусу
Время приготовления: 130 минут
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
Готового блюда
ккал
468.4 ккал
белки
49.3 г
жиры
24.3 г
углеводы
14.5 г
Порции
ккал
234.2 ккал
белки
24.7 г
жиры
12.2 г
углеводы
7.3 г
100 г блюда
ккал
141.9 ккал
белки
14.9 г
жиры
7.4 г
углеводы
4.4 г
Рецепт «Куриные бедра "По-особому"»:
400 г куриных бёдер помыла, обсушить бумажным полотенцем, из каждого ножом удаляю кость и хрящи.
Выкладываю полученные филе кожей вниз, накрываю пищевой пленкой и немного отбиваю с одной стороны.
Лук и чеснок крупно режу. Добавляю 1ч. л. молотой сладкой паприки, 1ч. л. соли и хорошо всё измельчаем блендером. Лук и чеснок можно мелко порезать ножом.
В смесь добавляю молотый перец, перемешиваю.
Хорошо обмазываю каждое филе полученной смесью с двух сторон. Приправы и специи можно менять на свой вкус. Интересно получается, если добавить чайную ложку соевого соуса.
Закрываю подготовленные бёдрышки крышкой и ставлю в холодильник на 2-3 часа.
По прошествии этого времени достаю заготовки и очищаю ножом от смеси лука и чеснока, чтобы крупные кусочки не пригорали на сковороде.
Иногда такие заготовки я делаю заранее и замораживаю их это очень удобно, если необходимо быстро приготовить мясное блюдо. Останется разморозить и обжарить подготовленное филе.
Хорошо разогреваю сковородку делаю средний огонь и выкладываю мясо кожей вниз. Масло не добавляю, закрываю крышкой и жарю 5 минут. Переворачиваю мясо и жарю ещё четыре минуты на другой стороне под крышкой.
Всего 9 минут и сочное куриное мясо готово, оно очень нежное вкусное и ароматное. К такому мясу хорошо подать салат из свежих овощей или любой другой гарнир на ваше усмотрение.
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