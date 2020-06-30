Кабачковые оладьи с творогом (адыгейским сыром)

Домашняя30 мин.20Простой
824102Автор: Людмила 30 июня 2020, 12:16
Итак готовим.
Молоденькие кабачки трем на крупной тёрке.
Солим их и оставляем на 5 - 7 минут, чтобы они пустили сок.
Лук мелко режем.
Чеснок трем на мелкой тёрке.
С тёртых кабачков выливаем выделившийся сок, чтобы в дальнейшем использовать меньше муки.
Выкладываем в чашу с тёртыми кабачками мелко порезанный лук и измельченный чеснок.
Выкладываем творог.
Вбиваем яйца, добавляем Уцхо-сунели и смесь перцев.
Всё хорошо перемешиваем.
Если у вас нет специи Уцхо-сунели, замените эту специю на хмели-сунели.
А вместо творога можно использовать адыгейский сыр, тёртый на мелкой тёрке.
Теперь высыпаем в чашу муку и перемешиваем.
Наше тесто на кабачковые оладьи готово.
Жарим оладьи из кабачков на небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистого цвета с обеих сторон, буквально, по полминуты с каждой стороны, пару раз переворачиваем их.
Я жарю оладьи из кабачков на небольшом огне под закрытой крышкой.
Чтобы конденсат с крышки не капал на раскаленное растительное масло, я сковороду сначала накрываю листом картона, а затем крышкой.
Хочу заметить, что эти оладьи практически не тянут масло со сковороды.
И вот такая нежная вкуснятина у нас получилась.
Оладьи хоть и кабачковые, но творог и специи придают им интересный, очень вкусный оттенок.
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