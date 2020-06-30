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Кабачковые оладьи с творогом (адыгейским сыром)

Домашняя30 мин.20Простой
824102Автор: Людмила 30 июня 2020, 12:16

Ингредиенты

  • кабачки - 2 шт. (600 гр. )
  • лук - 1 шт. (60 - 70 гр. )
  • творог - 3 ст.л. (100 гр. )
  • яйцо - 2 шт.
  • чеснок - 2 - 3 зубчика
  • просеянная мука - 5 ст.л. (100 гр. )
  • соль - 0,5 ч.л.
  • смесь перцев - 0,5 ч.л.
  • уцхо-сунели (хмели-сунели) - 1 ч.л. без верха

Пошаговый рецепт приготовления

Итак готовим.

Молоденькие кабачки трем на крупной тёрке.

Солим их и оставляем на 5 - 7 минут, чтобы они пустили сок.

Лук мелко режем.

Чеснок трем на мелкой тёрке.

С тёртых кабачков выливаем выделившийся сок, чтобы в дальнейшем использовать меньше муки.

Выкладываем в чашу с тёртыми кабачками мелко порезанный лук и измельченный чеснок.

Выкладываем творог.

Вбиваем яйца, добавляем Уцхо-сунели и смесь перцев.

Всё хорошо перемешиваем.

Если у вас нет специи Уцхо-сунели, замените эту специю на хмели-сунели.

А вместо творога можно использовать адыгейский сыр, тёртый на мелкой тёрке.

Теперь высыпаем в чашу муку и перемешиваем.

Наше тесто на кабачковые оладьи готово.

Жарим оладьи из кабачков на небольшом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистого цвета с обеих сторон, буквально, по полминуты с каждой стороны, пару раз переворачиваем их.

Я жарю оладьи из кабачков на небольшом огне под закрытой крышкой.

Чтобы конденсат с крышки не капал на раскаленное растительное масло, я сковороду сначала накрываю листом картона, а затем крышкой.

Хочу заметить, что эти оладьи практически не тянут масло со сковороды.

И вот такая нежная вкуснятина у нас получилась.

Оладьи хоть и кабачковые, но творог и специи придают им интересный, очень вкусный оттенок.

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