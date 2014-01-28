Домашние полуфабрикаты: готовим, замораживаем, разогреваем

Настя Радужная

13 марта 2016

Есть хочется всегда! А вот готовить порой нет времени и желания. Тогда на помощь приходят пельмени из морозилки. Но ассортимент домашних полуфабрикатов может быть гораздо разнообразнее. Из этой статьи вы узнаете, как приготовить и заморозить такитос, митболы и другие вкусные блюда для быстрого завтрака, обеда и ужина.

Замораживать можно не только пельмени и котлеты, но и пироги, фаршированные блины и даже бульоны для супов. Ниже вы найдёте 10 оригинальных блюд, пригодных для заморозки. Но прежде, чем перейти к рецептам, немного теории.

В морозильной камере −18 ºС. При такой температуре останавливается действие микроорганизмов — замороженная пища хранится долго, не теряя вкуса. Сколько именно? Учитывая, что мы постоянно заглядываем в морозилку, то есть случаются перепады температуры, продукты слегка подтаивают и снова замерзают, не более двух месяцев.

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Некоторые продукты не подходят для замораживания. Например, кабачки, огурцы и другие водянистые овощи. После разморозки из них вместе с влагой уходит практически весь вкус. Листья салата теряют текстуру, а сырой картофель приобретает неприятный привкус.

Замораживать и размораживать еду нужно уметь. Чем холоднее блюдо перед отправкой в морозилку, тем лучше. Если продукты подвергались термической обработке, рекомендуется сначала остудить их при комнатной температуре, затем подержать в холодильнике и только потом замораживать.

Размораживать следует в обратной последовательности: достаём блюдо из морозилки, кладём на поддон и отправляем в холодильник на 10–12 часов. Медленное оттаивание позволяет продуктам впитать потерянную при заморозке влагу. Так максимально сохраняется вкус. Но, если нет времени, можно воспользоваться функцией размораживания в микроволновой печи.

Для хранения еды в морозильной камере используют вакуумные пакеты, пластиковые и стеклянные лотки. Мешки с zip-замками удобны, когда не обязательно поддерживать форму блюда: они существенно экономят место в морозилке. Пластиковые контейнеры можно брать с собой на работу, в них удобно разогревать обед в микроволновке, а стеклянные лотки идеальны для готовки в духовке, так как не нужно перекладывать блюдо из посуды в посуду.

Сытные маффины к завтраку

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Debbie R/Flickr.com

Маффины относятся к сладкой выпечке, но если в качестве начинки вместо шоколада и фруктов использовать ветчину и сыр, то можно получить сытные мини-булочки к завтраку. Их приготовление занимает мало времени, а после замораживания и разогревания они такие же вкусные, как и с пылу с жару.

Ингредиенты:

3–4 куска хлеба;

3–4 ломтика ветчины;

100 г чеддера или другого твёрдого сыра;

8 яиц;

1 стакан молока;

2 чайные ложки горчичного порошка;

1 чайная ложка молотого перца;

сушёная петрушка и другие специи по вкусу.

Приготовление

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Хлеб и ветчину нарежьте тонкой соломкой. Сыр натрите на крупной тёрке. Заполните формы для кексов этой начинкой примерно на две трети.

В отдельной миске взбейте яйца, молоко, горчичный порошок и перец. Залейте получившейся смесью формы. Но не до краёв, иначе маффины при выпекании убегут. Сверху каждую ячейку формы посыпьте сушёной петрушкой и другими приправами на свой вкус.

Разогрейте духовку до 200 ºС. Выпекайте маффины 15–20 минут. Дайте им остыть, а затем сложите в пластиковый контейнер и отправьте в морозилку.

Julia Frost/Flickr.com

Утром вы сможете достать нужное количество булочек, разогреть в микроволновке и получить быстрый, сытный, а главное, вкусный завтрак.

Стаканчики из овсянки для полезных завтраков

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Cupcakesandkalechips.com

Овсянка идеальна для завтраков, питательна и полезна. Она обеспечивает около 20% дневной нормы клетчатки и белка, содержит уйму нужных веществ и помогает контролировать аппетит. Если вам лень по утрам возиться с приготовлением каши, есть решение — замороженные овсяные стаканчики с различными наполнителями (фруктами, орехами, сухофруктами и прочим).

Ингредиенты:

2 стакана овсяных хлопьев;

3 стакана молока или воды (на выбор);

1 столовая ложка мёда;

30 г сливочного масла;

щепотка соли;

фрукты, ягоды, шоколад, орехи, сухофрукты и другие наполнители.

Приготовление

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В небольшой кастрюле доведите молоко до кипения. Всыпьте овсяные хлопья и тщательно перемешайте. Убавьте огонь до слабого и варите кашу 5–7 минут до загустения. Постоянно помешивайте. Снимите овсянку с огня, добавьте кусочек масла и ложку мёда, хорошо перемешайте. Дайте немного остыть.

Форму для кексов смажьте растительным маслом и разложите кашу по ячейкам. Сверху каждую порцию посыпьте каким-нибудь наполнителем. Это могут быть нарезанные кубиками бананы, малина, изюм, кокосовая стружка — то, с чем вам нравится есть овсянку.

Оберните форму пищевой плёнкой и заморозьте. Когда стаканчики хорошо схватятся, извлеките их из формы и заверните в плёнку по отдельности. Это значительно сэкономит место в морозильной камере.

Загрузка

Достаньте нужное количество стаканчиков из морозилки накануне вечером, чтобы утром без труда получить полезный и вкусный завтрак. Просто подогрейте кашу в микроволновке. При необходимости добавьте молоко.

Фаршированные перцы

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Barbara Krawcowicz/Flickr.com

Замороженные фаршированные перцы выручают почти так же, как пельмени или вареники. Если вы знаете, что предстоит загруженный день и будет не до готовки, накануне достаньте перцы из морозилки. За ночь в холодильнике они оттают, вам лишь останется поставить их в духовку.

Ингредиенты:

8 болгарских перцев;

700 г говяжьего фарша;

250 г риса;

250 г томатного соуса;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

твёрдый сыр чеддер;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Вымойте перец, срежьте верхушки, чтобы получились «стаканчики», очистите внутреннюю полость от семян. Срезанные «шляпки» можно покрошить и использовать в начинке.

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Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте. Смешайте фарш (вместо говяжьего можно использовать фарш из индейки), рис, перец, лук, чеснок и томатный соус. Посолите и поперчите по вкусу. Начините этим перцы. Сверху посыпьте тёртым сыром.

В таком виде перцы уже можно замораживать. Когда понадобится их приготовить, разморозьте и выпекайте в духовке при температуре 180 ºС в течение 30–40 минут.

Картофель по-деревенски с омлетом и сыром

Budgetbytes.com

Что взять на обед в офис или на учёбу? Для многих это каждодневная головная боль. Этот рецепт поможет разнообразить содержимое вашего ланчбокса. Ингредиенты простые, приготовление несложное.

Ингредиенты:

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1,5 кг картофеля;

500 г соуса сальса;

500 г твёрдого сыра (например, чеддера);

50 г сливочного масла;

9 яиц;

1 столовая ложка оливкового масла;

1 чайная ложка паприки;

½ чайной ложки чесночного порошка;

½ чайной ложки соли;

чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление

Картофель помойте и нарежьте кубиками. Если он молодой, можно даже не очищать от кожуры. В миску к картофельным кубикам всыпьте паприку, чесночный порошок, соль и перец, влейте оливковое масло. Всё тщательно перемешайте. Выложите картофель в один слой на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправьте на 45–60 минут в духовку, разогретую до 200 ºС. При этом примерно в середине приготовления перемешайте картофель.

Пока он готовится, сделайте омлет. Для этого разбейте яйца в миску и слегка взбейте их венчиком. Сливочное масло растопите на сковороде и аккуратно влейте туда яйца. Снимите омлет с плиты за пару минут до готовности, яйца должны остаться немного жидкими.

Разложите картофель по контейнерам. В каждый из них добавьте по 2–3 столовые ложки соуса сальса или любого другого соуса на ваш вкус. Разложите по порциям омлет и посыпьте их тёртым сыром.

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Budgetbytes.com

Из этого количества ингредиентов у вас получится шесть офисных обедов. Храните их в морозильной камере, а когда надо, возьмите с собой контейнер, разогрейте в микроволновке и наслаждайтесь отменной картошкой по-деревенски.

Запеканка из пасты с фаршем

Scott/Flickr.com

Короткие макароны в виде рифлёных трубочек с диагонально срезанными краями называются пенне. Из них и говяжьего фарша можно приготовить вкусную запеканку, которая выручит, если вы не успеваете с ужином. Её можно брать на обед на работу.

Ингредиенты:

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1 кг говяжьего фарша;

800 г томатов в собственном соку;

500 г пасты пенне;

400 г соуса маринара;

400 г рикотты;

400 г мацареллы;

1 большая луковица;

1 яйцо;

3 зубчика чеснока;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 чайные ложки смеси итальянских трав;

½ чайной ложки крупномолотого красного перца (хлопьями);

соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Очистите и мелко порубите лук и чеснок. Обжарьте их на оливковом масле. Затем добавьте к ним говяжий фарш. Обжаривайте его, постоянно помешивая, пока не испарится лишняя влага. Когда фарш подрумянится, влейте на сковороду помидоры в собственном соку и соус маринара (если его нет под рукой, можно использовать любой другой томатный соус). Добавьте специи: итальянскую смесь, красный и чёрный перец, соль. Тушите в течение получаса. Через 30 минут переложите треть соуса из сковороды в отдельную посуду. Остудите.

Также в отдельной миске соедините рикотту, тёртую моцареллу (оставьте немного сыра для посыпки) и яйца. Посолите, поперчите, взбейте венчиком до однородности.

Отварите макароны. Промойте их под холодной проточной водой. Смешайте с фаршем и сыром. Выложите всё в стеклянный контейнер. Залейте оставшимся томатно-мясным соусом, посыпьте тёртым сыром.

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Thrivinghomeblog.com

Контейнер нужно использовать обязательно стеклянный, чтобы, достав запеканку из морозилки, её можно было сразу отправить в духовку. Выпекать следует при температуре 190 ºС. При этом если вы отправите запеканку в духовку прямиком из морозилки, то время приготовления составит 2–2,5 часа. Поэтому лучше предварительно разморозить блюдо в микроволновке или естественном путём, на нижней полке холодильника.

Такитос с курицей и сыром

Nikki G/Flickr.com

Такитос — это блюдо мексиканской кухни, представляющее собой кукурузные лепёшки с начинкой. Этот рецепт — спасение на случай, когда все голодные, а готовить некогда и не из чего. Всего за 15 минут у вас на столе будет ужин не хуже ресторанного.

Ингредиенты:

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15 кукурузных лепёшек;

500 г куриной грудки;

250 г сливочного сыра;

170 г соуса сальса верде;

4 столовые ложки измельчённой кинзы;

2 столовые ложки сока лайма;

1 чайная ложка лукового порошка;

¼ чайной ложки чесночного порошка;

1 ½ чайной ложки чили-порошка;

¾ чайной ложки тмина;

растительное масло для жарки и смазывания.

Приготовление

Куриную грудку нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Сливочный сыр смешайте с кинзой, соком лайма и специями (тмином, луковым, чесночным порошком и порошком чили). Так как блюдо мексиканское, для такитос хорошо подходит сыр Pepper Jack. Он имеет сливочный вкус со слегка терпкими нотами. Но можно использовать и другие полумягкие сорта.

Тортильи можно приготовить самостоятельно или купить готовые. В последнем случае сначала отправьте лепёшки на 1–2 минуты в микроволновку, чтобы они были мягкими и не ломались при сворачивании.

Выложите на лепёшки курицу и сырную смесь. Добавьте немного соуса сальса верде. О том, как его приготовить в домашних условиях, читайте здесь. Сверните тортильи в рулет.

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Разогрейте духовку до 220 ºС. Застелите противень фольгой и сбрызните растительным маслом. Разложите на нём рулеты так, чтобы края были внизу и они не соприкасались друг с другом. Выпекайте 15–20 минут.

Happymoneysaver.com

Когда такитос испекутся и остынут, сложите их в пакет для заморозки с zip-замком и уберите в морозилку. В ситуации «все голодные, а готовить некогда и не из чего» вновь выложите рулеты на противень, слегка сбрызните растительным маслом и разогрейте в духовке в течение 10–15 минут.

Домашние куриные наггетсы

Arnaud Dessein/ Flickr.com

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Наггетсы обычно ассоциируются с фастфудом, но они могут быть основой для второго на обед или ужин. Когда некогда жарить котлеты, достаньте из морозилки и разогрейте наггетсы. В качестве гарнира можно отварить макароны или сделать картофельное пюре.

Ингредиенты:

1 ½ кг куриного филе;

200 г муки;

200 г кукурузных хлопьев;

5 яиц;

1 столовая ложка паприки.

Приготовление

Мясо промойте, просушите и нарежьте на небольшие кусочки длиной около 3–5 см. Кукурузные хлопья измельчите в блендере. Муку и паприку смешайте в отдельной миске. Также отдельно взбейте венчиком яйца.

Каждый кусок курицы обмакивайте сначала в муке, затем в яйцах и, наконец, в хлопьях. Делайте это тщательно, если хотите, чтобы наггетсы по-настоящему хрустели. Застелите противень пергаментом и выложите на него панированные куски курицы. Выпекайте наггетсы в духовом шкафу при температуре 180 ºС в течение 15–20 минут.

Когда наггетсы остынут, сложите их в герметичный полиэтиленовый пакет, а его положите в морозилку. Пакеты с замороженными продуктами полезно маркировать. Укажите название блюда и дату приготовления.

Вкусные митболы

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Julia Frost/Flickr.com

Митболы — это блюдо итальянской кухни, представляющее собой шарики из фарша. Они похожи на тефтели и фрикадельки, но ни то и ни другое. Тефтели принято тушить, фрикадельки отваривать в бульоне, а митболы запекают в духовке (итальянская версия) или обжаривают во фритюре (американская версия). Митболы — отличное решение для тех, у кого нет времени и желания стоять у плиты. Это вкусно и сытно. Митболы можно есть как самостоятельное блюдо или подавать с гарниром.

Ингредиенты:

1 кг говяжьего фарша;

200 г панировочных сухарей;

200 г рикотты;

2 яйца;

5 столовых ложек оливкового масла;

петрушка, соль, перец и другие специи по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в большой миске. Рикотту можно заменить густой сметаной, а вот фарш лучше использовать именно говяжий: свиной слишком жирный для этого блюда.

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Julie Magro/Flickr.com

Из получившегося фарша сформуйте шарики диаметром около 5 см. Выложите их в контейнер, оберните его фольгой и заморозьте. Выпекать митболы следует при температуре 180 ºС в течение 20–30 минут.

Рагу с курицей и овощами — заготовка для мультиварки

Thehumbledhomemaker.com

Мультиварка существенно упрощает быт: заложил продукты, нажал кнопку и занимайся своими делами. А если в придачу наморозить заготовок, где все ингредиенты уже помыты и нарезаны, то экономия времени становится ещё более ощутимой.

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Ингредиенты:

1 кг куриного филе;

2 болгарских перца;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка мёда;

1 столовая ложка яблочного уксуса;

1 столовая ложка чили-порошка;

2 чайные ложки тмина;

1 чайная ложка паприки.

Приготовление

Курицу промойте и нарежьте соломкой. Перец также помойте, очистите от семян и нарежьте. Очистите и измельчите лук и чеснок.

Возьмите пакет с застёжкой zip-lock, засыпьте в него все ингредиенты, включая мёд и яблочный уксус. Максимально выпустите воздух из пакета. Заморозьте. Когда понадобится, разморозьте пакет, высыпьте его содержимое в мультиварку и тушите рагу в течение 3–6 часов. Можно проделать все манипуляции утром, чтобы вечером, придя с работы, лакомиться вкусным ужином.

Домашняя пицца на скорую руку

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N i c o l a/Flickr.com

Гости на пороге, а в холодильнике шаром покати? На такой случай неплохо иметь заготовку для пиццы. Сняли фольгу и пищевую плёнку, и через 15 минут на вашем столе вкусное угощение. Тесто для пиццы, конечно, можно купить в магазине. Но домашнее вкуснее.

Ингредиенты

Для теста:

200 мл горячей воды;

2–3 стакана муки;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка мёда;

1 ½ чайной ложки сухих дрожжей;

½ чайной ложки соли;

по 1 чайной ложке смеси итальянских трав и чесночного порошка (по желанию).

Вариант начинки:

куриное филе;

салями;

лук;

оливки.

Приготовление

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В горячей воде растворите ложку мёда, затем добавьте туда дрожжи и дайте постоять 5–7 минут. Влейте оливковое масло, всыпьте соль и приправы, если решили их использовать. Хорошо перемешайте. Аккуратно постепенно введите муку и замесите тесто. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте на полчаса. Тесто должно подняться, увеличившись вдвое в объёме.

Раскатайте тесто. Можно делать небольшие порционные пиццы (так проще хранить), а можно сделать один большой круг. Выпекайте тесто без (!) начинки при температуре 220 ºС в течение 7–8 минут.

Достаньте будущую пиццу из духовки, дайте ей немного остыть и смажьте соусом. Он может быть любым, например альфредо, барбекю или просто кетчуп с майонезом. Сверху выложите начинку. Она тоже зависит от вашей фантазии и имеющихся под рукой продуктов. Не забудьте посыпать тёртым сыром!

Полуготовую пиццу оберните пищевой плёнкой, а затем фольгой и отправьте на заморозку. Когда придут гости, поставьте пиццу в духовку на 15 минут. Нужно лишь, чтобы пропеклась начинка и расплавился сыр.

Приятного аппетита!

Пишите в комментариях, какие продукты и блюда замораживаете вы.