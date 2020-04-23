Гречка с тыквой — вкусный, полезный и сытный гарнир

Наверняка в вашей семье ни один обед или ужин не обходится без вкусного, полезного и сытного гарнира.
Приготовьте аппетитную гречку с тыквой, которую можно подать в качестве самостоятельного второго блюда в постные дни и не только или же дополнить тушеным мясом с подливкой. Читайте мастер-класс и радуйте своих родных вкусной и полезной едой.
Время приготовления: 60 минут. Количество порций: 2.
1. Тыкву очистите от кожуры и семян. Промойте и хорошо обмакните салфеткой. Нарежьте небольшими кусочками.
2. Возьмите глубокую сковороду или толстостенную кастрюлю либо казан. Влейте масло без запаха и хорошо прогрейте на умеренном огне. Добавьте кусочки тыквы. Обжарьте 3-5 минут на сильном огне. После этого уменьшите пламя горелки и готовьте 5-8 минут под крышкой, чтобы тыква стала немного мягкой.
3. Тем временем, очистите и промойте лук. Нарежьте кубиками. Добавьте к тыкве. Перемешайте. Обжарьте на среднем огне 4-5 минут.
4. Гречневую крупу хорошо промойте, удалите плохие зернышки. Всыпьте к овощам.
5. В чайнике вскипятите воду. Влейте кипяток в сковороду. Всыпьте соль, молотый перец, итальянские травы. Специи можете подобрать по своему вкусу.
Перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 15-25 минут до готовности всех ингредиентов. За это время вся жидкость должна впитаться.
Если гречка еще не готова, а жидкости уже нет, подлейте еще немного кипятка и готовьте до желаемого результата.
Гречка с тыквой готова.
Подавайте сразу к столу, украсив свежей зеленью. Гречневая каша с тыквой хорошо гармонирует с салатами из свежих овощей.
Приятного аппетита!
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