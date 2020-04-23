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Гречка с тыквой — вкусный, полезный и сытный гарнир

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Наверняка в вашей семье ни один обед или ужин не обходится без вкусного, полезного и сытного гарнира.

Приготовьте аппетитную гречку с тыквой, которую можно подать в качестве самостоятельного второго блюда в постные дни и не только или же дополнить тушеным мясом с подливкой. Читайте мастер-класс и радуйте своих родных вкусной и полезной едой.

Ингредиенты:

  • Тыква — 200 г.
  • Лук репчатый — 140 г.
  • Гречневая крупа — 100 г.
  • Масло растительное — 25 г.
  • Итальянские травы — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец черный молотый — по вкусу.
  • Вода — 200-250 мл.

Время приготовления: 60 минут. Количество порций: 2.

Как приготовить:

1. Тыкву очистите от кожуры и семян. Промойте и хорошо обмакните салфеткой. Нарежьте небольшими кусочками.

2. Возьмите глубокую сковороду или толстостенную кастрюлю либо казан. Влейте масло без запаха и хорошо прогрейте на умеренном огне. Добавьте кусочки тыквы. Обжарьте 3-5 минут на сильном огне. После этого уменьшите пламя горелки и готовьте 5-8 минут под крышкой, чтобы тыква стала немного мягкой.

3. Тем временем, очистите и промойте лук. Нарежьте кубиками. Добавьте к тыкве. Перемешайте. Обжарьте на среднем огне 4-5 минут.

4. Гречневую крупу хорошо промойте, удалите плохие зернышки. Всыпьте к овощам.

5. В чайнике вскипятите воду. Влейте кипяток в сковороду. Всыпьте соль, молотый перец, итальянские травы. Специи можете подобрать по своему вкусу.

Перемешайте и доведите до кипения. Уменьшите огонь, накройте крышкой и готовьте 15-25 минут до готовности всех ингредиентов. За это время вся жидкость должна впитаться.

Если гречка еще не готова, а жидкости уже нет, подлейте еще немного кипятка и готовьте до желаемого результата.

Гречка с тыквой готова.

Подавайте сразу к столу, украсив свежей зеленью. Гречневая каша с тыквой хорошо гармонирует с салатами из свежих овощей.

Приятного аппетита!

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