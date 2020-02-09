Ленивая гречка с кефиром, изюмом и медом — простой и полезный завтрак

Ленивая гречка с кефиром, изюмом и медом получается очень сытной. Главное в данном блюде – это способ его приготовления, ведь крупу даже не нужно варить. С вечера достаточно просто залить гречку кефиром и поставить ее на ночь в холодильник. За это время крупа разбухнет, станет мягкой, и ее смело можно будет кушать с утра. Вот такой простой и полезный завтрак можно приготовить, не затрачивая ни время на готовку, ни силы.
Чтобы блюдо было более оригинальным и сытным по вкусу и не нужно было использовать сахар, в него добавляется изюм и мед. Количество второго ингредиента можно контролировать согласно своим вкусовым предпочтениям. Кроме изюма в готовую ленивую гречку смело можно добавить еще цукаты, чернослив, грецкие орешки и прочие добавки.
1. Гречку вымойте, выложите ее в сито или дуршлаг. Это нужно для того, чтобы сбежала лишняя вода. Оставьте крупу минут на 15.
2. После этого переложите ее в глубокую миску.
3. К ней влейте большую часть кефира.
4. Добавьте мед.
Если мед слишком густой, тогда растопите его на водяной бане.
5. Добавьте изюм. Хорошо все перемешайте обычной ложкой.
6. Теперь поставьте миску с крупой в холодильник и оставьте ее там на ночь. За это время крупа разбухнет и станет мягкой. Это будет даже зрительно хорошо видно.
7. Добавьте в готовую крупу оставшийся кефир, все хорошо перемешайте. Консистенцию делайте согласно своим вкусовым предпочтениям.
8. Для украшения ленивой гречки на кефире сверху выложите еще немного изюма.
Вот такое сытное, вкусное и легкое в приготовлении блюдо получилось!
Приятного аппетита!
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