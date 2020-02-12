Запечённые в духовке шампиньоны — вкусная закуска на скорую руку

Простой, быстрый рецепт приготовления шампиньонов без добавок. Если вы хотите насладиться только вкусом запечённых грибов со специями и соусом, этот рецепт вам подойдёт как нельзя лучше. Никакого лука, моркови и других овощей. Ингредиенты указаны в расчёте на одну порцию. Увеличивайте их количество пропорционально. Грибы запекаются в духовке 25 минут, подготовка ингредиентов займёт не более 3 минут.
За это время вы как раз успеете промыть и сварить рис. Запечённые шампиньоны с диким рисом – это невероятно вкусное постное блюдо.
1. Для запекания шампиньонов лучше брать оливковое масло первого отжима.
Грибы выбирайте свежие. Смотрите, чтобы шляпки были белоснежные, без пятен. Если несильно надавить на шляпку гриба пальцем, образовавшаяся вмятина должна быстро восстановиться. Гриб должен быть упругим. Юбочка должна быть белой и плотно прилегать к ножке. Смотрите, чтобы не было никаких повреждений. Пожелтевшая юбочка свидетельствует о том, что грибы далеко не первой свежести. Если шампиньоны упакованы в лотки, смотрите дату упаковывания.
Для этого рецепта не подходят другие грибы. Вкус получится совершенно не тот. Благодаря смеси трав, соуса и бальзамического уксуса с чесноком, они приобретают просто восхитительный вкус. Для других грибов лучше использовать другие рецепты.
2. Быстро ополосните шампиньоны холодной водой. Оставьте на бумажном полотенце, чтобы лишняя жидкость впиталась. Переложите в миску.
Если грибы небольшого размера, оставьте их целыми. Крупные разрежьте на 3-4 части. Со свежих грибов можно не снимать кожицу. Поскоблите ножку и срежьте тонкий ломтик в месте среза. Но при желании можете и шляпку почистить. Хотя во время запекания все бактерии погибнут, а кожица никак не влияет на вкус готового блюда.
Посолите шампиньоны с учётом того, что в соевом соусе уже есть соль. Добавьте прованские травы и немного молотого чёрного перца.
3. Полейте соевым соусом, маслом и бальзамическим уксусом.
4. Хорошенько перемешайте и оставьте минут на пять.
5. Застелите форму для запекания нужного размера пергаментом и выложите грибы в один слой.
6. Запекайте 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
К столу подавайте с гарниром и зеленью.
Приятного аппетита!
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