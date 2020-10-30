Что не так со статистикой по COVID? Врач представил "другие цифры"

Врач Александр Полетаев объяснил, что не так со статистикой по COVID-19. Он представил "другие цифры". По словам специалиста, при составлении отчётов упускают один принципиальный момент - не учитывают разницу между числом просто инфицированных и реально заболевших.
Доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель медицинского исследовательского центра "Иммункулус" Александр Полетаев в рамках круглого стола канала Царьград по теме ситуации с COVID-19 объяснил сложности со статистикой по коронавирусу.
По словам специалиста, при учёте случаев, которые входят в итоговые отчёты, упускают один принципиальный момент. В результате ситуация выглядит более жуткой, чем есть на самом деле.
Нам из каждого утюга сообщают: столько-то тысяч людей заболело сегодня, на столько-то больше, чем вчера, и что, мол, вообще кошмар и ужас. Но не учитывается разница между инфицированными и действительно заболевшими. В чём разница? Простой пример. Инфицировано микобактерией туберкулёза, палочкой Коха, примерно 80% популяции. При этом болеет туберкулёзом один из тысячи. Вот разница между заболеванием и инфицированностью, - пояснил врач.
Он добавил, что в случае с COVID-19 соотношение другое, однако всё равно этот момент необходимо иметь в виду, анализируя статистику.
В ситуации с коронавирусом немножко другие цифры. Смотрел по разным странам, поэтому цифры разнятся. Но, в общем и целом, такое впечатление, что из 100% инфицированных (хотя тут ещё вопрос - как именно их выявляли) заболевают, может быть, один из десяти, может быть, четверо из десяти. Вот где-то в этом диапазоне, - подчеркнул Полетаев.
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