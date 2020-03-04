Что такое Call-to-action (CTA): виды призывов к действию и варианты оформления

Каждый, кто продает или помогает продавать товары и услуги через интернет, обязан понимать, что такое CTA и как правильно это использовать. Аббревиатура CTA расшифровывается, как call-to-action. В переводе с английского на русский это звучит, как «призыв к действию». То есть через CTA человека призывают совершить конверсию: купить, скачать, зарегистрироваться, подписаться и т. п. Подобные призывы каждый из нас видит сотнями в день. Для лучшего понимания стоит привести несколько вариантов:
Жирным выделены слова призывы к действию – тот самый call-to-action. И хотя большинство людей прекрасно понимают, что такого рода приемы маркетинга фактически принуждают их сделать какой-то шаг, но их подсознание реагирует на это положительно. То есть в массе своей люди склонны делать то, что им говорят, если удалось завладеть их вниманием и вызвать интерес.
Call-to-action – важное связующее звено между различными этапами воронки продаж, и оно обладает чрезвычайным значением для параметра CRO – conversion rate optimization (оптимизация коэффициента конверсии).
Чтобы правильно использовать call-to-action в лидогенерации (привлечении клиентов), важно знать специфику отдельных разновидностей.
Первая разновидность отличается высокой кликабельностью. Объясняется это тем, что при таком CTA потенциальный клиент не берет на себя никаких особых обязательств, а потому смело переходит по ссылке или жмет на нужную кнопку.
Такой призыв применяют, чтобы «подогреть» интерес, дав больше информации о продукте или услуге. Зачастую от пользователя не требуют подписки или регистрации, а лишь перехода на сайт. Сама форма CTA выглядит, как один из следующих вариантов:
Второй вид используют, когда хотят, чтобы человек указал номер телефона или электронную почту для связи. Получив эти сведения от потенциальных клиентов, запускается обзвон продажниками и email-рассылка с продающими текстами объявлений.
Поскольку пользователи интернета крайне неохотно предоставляют личную информацию, то маркетолог или таргетолог, разрабатывающий и запускающий рекламу в Инстаграм, Facebook или VK, должен предложить человеку какую-то «халяву», которая правильно называется лид-магнитом. Обычно в роли лид-магнита выступает бесплатный урок, консультация, чек-лист или, например, pdf-книга, в которой раскрываются какие-то секреты. Увидев возможность на халяву получить нечто ценное, люди обычно с радостью оставляют свою персональную информацию.
Вот как выглядит типичный лид-магнит с формой для получения имени и email:
Примеры CTA:
Последняя разновидность имеет в сравнении с другими низкую конверсию, т. к. в этом случае человек обязан взять на себя ответственность и выполнить целевое действие. Состоит оно в заказе и оплате какого-то товара или услуги. Чтобы такой призыв возымел нужный эффект, необходимо, чтобы посетители уже были хорошо «подогретыми».
Варианты:
Чтобы написать рекламный слоган или текст с призывом к действию, можно использовать уже готовые формулы. Хотя они давно и повсеместно применяются в копирайтинге, эффективность подобных приемов не падает. Объясняется это поведенческой моделью среднестатистического человека, которому банально нравится, когда ему четко говорят, что, как и когда требуется делать.
Вариантов call-to-action довольно много. Выбирать и применять какие-то отдельные элементы следует с учетом специфики продвигаемого бизнеса, рекламной модели и типа конверсии, которую рассчитывают получить. При этом помнят – чем меньше то, чего хотят от клиента, его обязывает, тем выше получается конверсия.
Поэтому тут смотрят, что собой представляет конверсия и насколько важно гнаться за ее высокими показателями. Чтобы понять эту мысль, достаточно взглянуть на следующий юморной пример про CTR – click-through rate (показатель кликабельности):
В рассмотренном примере привлеченный трафик может быть огромным, но он будет «мусорный», т. е. нецелевой. Чтобы не допустить такого, важно не только правильно моделировать рекламное объявление, но также учитывать легкость целевого действия для клиента и верно применять CTA.
Помогут в написании призыва к действию 4 готовые формулы:
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Выше рассмотренные элементы call-to-action используются обычно, как призыв в рекламных объявлениях и продающих текстах. Но на лендингах указание того, что нужно сделать посетителю, зачастую оформляют, как кнопку. Поскольку от вида и места ее расположения сильно зависят продажи, то стоит вкратце пройтись по основным рекомендациям.
Прежде чем начать, нужно отметить – идеальная кнопка CTA должна:
Кнопку обязательно размещают на главной странице, чтобы посетитель сразу видел ее при первой загрузке сайта. Также полезно разместить по одной около каждого блока, который как-то описывает преимущества продвигаемых товаров и услуг. То есть она находится везде, где посетитель подогревается для покупки.
Важно лишь следить, чтобы между отдельными кнопками и информационными блоками была соответствующая связь.
Идеально, когда при перемещении по сайту пользователь в каждый момент времени видит на экране call-to-action. Значит, как только у него возникнет импульс приобрести или заказать, он сможет тут же беспрепятственно осуществить задуманное.
Оформлению уделяют особое внимание, т. к. от этого сильно зависит – выполнит потенциальный клиент нужный клик или нет.
Существует мнение, что лучший цвет – агрессивный алый оттенок. Это неверно. Чтобы выбрать правильный оттенок, нужно учитывать общий вид веб-ресурса и создавать контраст между фоном и кнопкой CTA. Вот, как обыграл это Google:
Объект с текстом «Зарегистрироваться» имеет неяркий зеленый оттенок, но сильно выделяется на основном фоне и не позволяет себя проигнорировать.
И еще два полезных совета в отношении цвета:
Кнопку делают довольно крупной, чтобы ее невозможно было не заметить. При этом учитывают – чрезмерно большой размер смотрится не очень гармонично, а потому может вызывать отвращение. Чтобы этого не случилось нужно делать объект большим, но не слишком. Определить оптимальную величину помогут простые опросы.
На следующем скрине видно, что объект с текстом «Создать лендинг…» относительно небольшой, но сразу привлекает к себе внимание.
Зачастую используется прямоугольник (как на скринах выше), имеющий закругленные края. Это самая популярная и привычная всем форма, показывающая наилучшую конверсию. В зависимости от стиля сайта можно протестировать и другие формы, но начинают именно с этого варианта, как самого практичного.
Напишите, как часто вы жмете на призывающие к определенным шагам кнопки в рекламных объявлениях? Любите ли вы получать бесплатные «фишки» от лид-магнитов? Если уже занимаетесь маркетингом, то какие типы привлечения внимания пользователей используете чаще всего?