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Постный апельсиновый бисквит

10из 10

Ингредиенты рецепта

150 мл свежевыжатого апельсинового сока
380 г муки
30 мл уксуса (я использовала винный)
1/3 ч.л. соли
2 ч.л. тёртой цедры апельсина (можно меньше по вкусу)
130-150 г сахара
150 мл раст.масла
1 ч.л. без горки соды
2 ст.л. воды

Шаги приготовления

Шаг №1

Сок, масло, сахар и цедру взбивать до растворения сахара.
Продолжая взбивать влить уксус.

Шаг №2

Муку смешать с солью и понемногу подсыпая к жидкости, замесить тесто на более низких оборотах миксера.

Шаг №3

Соду смешать с водой, влить в тесто и перемешать. Оно сразу начнет увеличиваться в объеме.

Шаг №4

Тесто вылить в смазанную разъемную форму (22см) и поставить в нагретую до 180 гр. духовку примерно на 30-35 мин.

Шаг №5

Готовность бисквита проверить палочкой. Остудить на решетке.

Шаг №6

Из этого бисквита я делала тортик с постным шоколадным кремом.
Для этого крема нужно:
1,5 ст.л. очищенного миндаля (я использовала миндальные хлопья)
2 ст.л. крахмала
1 ст.л. какао
300 мл воды
100 г сахара
щепотка соли

Шаг №7

Миндаль измельчить в блендере в крошку. Понемногу добавлять воду и продолжать измельчать. Так мы получим такое миндальное "молоко"

Шаг №8

Отлить 0,5 ст. молока, в остальное добавить сахар и довести до кипения. Всыпать какао, хорошо перемешать.
В отлитое молоко добавить крахмал, размешать и тонкой струйкой влить в кипящую жидкость. Довести помешивая до кипения. Охладить и нанести на торт.

Шаг №9

Смачного!