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Нежный творожный пирог

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Ингредиенты рецепта

1 пласт готового слоёного теста
2 пачки творога 9% - по 200 г
1 яйцо
4 ст. л. сахара
1 ст. л. муки
70 г коньяка
50 г сливочного масла
2 крепкие груши
консервированные ананасы
ванильный сахар и корица по вкусу
1 ч. л. крахмала

Шаги приготовления

Шаг №1

Форму смазать сливочным маслом, уложить раскатанный пласт теста. Проткнуть вилкой в нескольких местах. Творог смешать с яйцом, мукой и 2 ст.л. сахара.

Шаг №2

Начинку выложить на тесто и разравнять. Чуть-чуть присыпать кукурузным крахмалом. Он заберт лишнюю жидкость.

Шаг №3

В разогретой сковороде со слив. маслом обжарить слегка груши (порезанные пластинками), присыпать их 1 ст.л. сахара, после влить коньяк. Прогреваем ещё минутки 3 и выключаем.

Шаг №4

По поверхности творога разложить половинки ананасов и груши. Посыпать ванильным сахаром, смешанным с сахарным песком, и корицей по вкусу. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 30 мин. Сразу не вынимаем из формы, даём остыть.