Нежный творожный пирог

1 пласт готового слоёного теста
2 пачки творога 9% - по 200 г
1 яйцо
4 ст. л. сахара
1 ст. л. муки
70 г коньяка
50 г сливочного масла
2 крепкие груши
консервированные ананасы
ванильный сахар и корица по вкусу
1 ч. л. крахмала
Шаг №1
Форму смазать сливочным маслом, уложить раскатанный пласт теста. Проткнуть вилкой в нескольких местах. Творог смешать с яйцом, мукой и 2 ст.л. сахара.
Шаг №2
Начинку выложить на тесто и разравнять. Чуть-чуть присыпать кукурузным крахмалом. Он заберт лишнюю жидкость.
Шаг №3
В разогретой сковороде со слив. маслом обжарить слегка груши (порезанные пластинками), присыпать их 1 ст.л. сахара, после влить коньяк. Прогреваем ещё минутки 3 и выключаем.
Шаг №4
По поверхности творога разложить половинки ананасов и груши. Посыпать ванильным сахаром, смешанным с сахарным песком, и корицей по вкусу. Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем пирог 30 мин. Сразу не вынимаем из формы, даём остыть.