Энциклопедия / Заболевания / Легкие и бронхи / Астма бронхиальная
В переводе с греческого «астма» означает «удушье», «одышка». Поскольку они связаны с бронхами, то более точное название «Бронхиальная астма». Это одно из наиболее распространенных заболеваний современного мира. Среди взрослого населения болезнь регистрируется более чем в 5% случаев; у детей вдвое чаще. По последним данным число больных астмой в России приближается к 7 млн. человек.
Астма не знает возрастных границ. Признана наследственная предрасположенность к заболеванию. Часто в семье болеют несколько человек.
Диета больных должна быть достаточно калорийной, но она ни в коей мере не должна способствовать избыточному весу. Жидкость можно не ограничивать. Из питания должны быть исключены продукты, которые, по данным анамнеза, вызывали аллергические реакции. Исключаются и рыба, сырая капуста, редис, цитрусовые; при аспириновой астме противопоказаны кулинарные и кондитерские изделия – драже, кремы, окрашенные желтым пищевым красителем (в нём возможно присутствие тартразина).
Физиотерапия широко применяется для лечения хронических воспалительных процессов в легких и придаточных пазухах носа. Особое место занимает иглорефлексотерапия. В отдельных случаях она приводит к длительной устойчивой ремиссии, а при обострениях – помогает добиться улучшения состояния при меньшей лекарственной поддержке.
Климатотерапия нередко способствует ремиссии астмы, особенно у молодых.
Факторы риска у детей
Статистика говорит о том, что, возможно, защитный эффект кормления грудью объясняется не столько самим фактом кормления, а более высоким социальным статусом семей; мужской пол (повышение риска для девочек – 0,72).
Основным проявлением бронхиальной астмы обычно являются приступы удушья или затрудненного дыхания, причем, труднее сделать выдох, чем вдох. При этом, зачастую, появляется свистящее дыхание, хорошо слышимое на расстоянии. Выдох становится длиннее, иногда в 2–4 раза превышая по продолжительности вдох. Поза больного говорит сама за себя: он сидит, слегка наклонившись вперед, опираясь руками о край кровати; плечи приподняты. В начале и конце приступа часто наблюдается кашель. Человек беспокоен, напуган, ловит воздух ртом. Начало и конец приступа могут быть как внезапными, так и постепенными. Если приступ развивается медленно, то предвестниками его могут стать: многократное чиханье, водянистые выделения из носа, зуд глазных яблок, головная боль, немотивированное снижение настроения. Легкие формы бронхиальной астмы в основном протекают атипично – беспокоит приступообразный навязчивый сухой кашель, «свист» в грудной клетке.
У детей диагностика бронхиальной астмы основана на выявлении таких симптомов, как эпизодическая экспираторная одышка, свистящие хрипы, чувство сдавления в груди, кашель. В лабораторной диагностике важно иметь: общий анализ крови, аллергопробы и другие анализы.
Иногда применяется бронхоскопия (осмотр бронхов при помощи специальной оптической системы).
Лечение начинается с Базисной терапии: негормональные препараты, к которым относятся интал (хромогликат натрия), тайлед (недокромил), аколат (зафирлукаст), кетотифен (задитен). Эти препараты не действуют, если приступ удушья уже развился. Они способны предотвращать его.
Гормональные препараты (глюкокортикоиды коры надпочечников) оказывают быстрое эффективное противовоспалительное действие, помогают в качестве профилактики астматических приступов. Ингаляционные (бекотид, фликсотид, ингакорт, бенакорт) формы используются для длительного лечения. Препараты в виде таблеток назначаются курсами только при тяжелом обострении.
Существуют ещё немало более эффективных средств для лечения бронхиальной астмы, но их применение должно проходить строго под контролем врача. А вот не медикаментозные: физиотерапия (электрофорез, индуктотермия, ультразвук, амплипульс, ультрафиолетовое облучение), гипербарическая оксигенация, лазерное или ультрафиолетовое облучение крови. По медицинским показаниям используются эфферентные методы (гемосорбция, плазмаферез, плазмацитоферез). Они основаны на пропускании крови через специальные приспособления, чтобы изменить ее качество. Здесь также необходим стационарный врачебный контроль. Другие методы, такие, как рефлексотерапия, специальные дыхательные методики, психотерапия могут широко применяться амбулаторно.
Прежде всего, надо оградить больного от контакта с «виновным» аллергеном или провокатором приступа: пыли, пыльцы растений, шерсти животных, определенных продуктов, сигаретного дыма, пыльных матрасов и подушек, сильных запахов, в т.ч. запахи духов, распыляющихся лаков, пыльцы деревьев и цветов, переохлаждения и простуды, все что благотворно влияет на развитие бронхиальной астмы.
Принимайте лекарства точно по совету врача. Даже если чувствуете себя неплохо, сходите на профилактический приём, как это положено – 2-3 раза в год. Берегите свой дом от аллергенов. Это – ваша планета, ваша среда обитания, где вы должны чувствовать себя в полнейшей безопасности от бронхиальной астмы. В нем не должно быть курильщиков! Пассивное курение вредно не меньше! Не держите в доме сильно пахнущих веществ. Наши родители, бабушки и дедушки обходились без бытовой химии и меньше болели бронхиальной астмой. Красиво, конечно, когда на полочке в ванной выстраиваются красивые флакончики и баночки, но в нашем случае от них больше вреда. Резкий запах должен отпугивать «астматиков». Не бойтесь принимать препараты для лечения бронхиальной астмы ежедневно. Зависимость исключена даже в том случае, если вы будете принимать их много лет. Эти препараты расширяют бронхи, снимают отек стенок бронхов и воспаление, т.е. делают всё для полноценной жизни.
Источник: diagnos.ru