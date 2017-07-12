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Инструкция: как подать исковое заявление в суд через портал Госуслуги

✎ Скачать инструкцию в .pdf или посмотреть видеоинструкцию.

Содержание статьи:

Данная инструкция актуальна для подачи искового заявления о защите прав потребителей, лично (не через представителя), с использованием аккаунта на портале ГОСУСЛУГ, без использования ключа квалифицированной электронной подписи.

Подготовка документов. Требования к сканам.

Подготовка документов:

① Распечатайте исковое заявление. Подпишите. Отсканируйте в единый документ (все страницы иска в одном файле).

Требования к сканам:

  1. Каждый документ в отдельном файле
  2. Формат скана - pdf
  3. оттенки серого либо, если это необходимо, в цветном виде
  4. от 200 до 300 точек на дюйм
  5. наименование скана должно содержать наименование документа, номер (если есть), дата, количество страниц в документе (Например, Исковое заявление от 12.07.2017 на 7 л.)
  6. после сканирования обязательно проверьте, чтобы документ хорошо читался.

② Отсканировать все приложения к исковому заявлению, соблюдая все требования к сканам, приведенные выше.

Подача заявления в суд

① Зайдите на сайт ГАС «Правосудие»

② Нажмите на ВХОД

③ Поставьте галочку и нажмите ВОЙТИ

④ Введите логин и пароль от доступа к сервису ГОСУСЛУГИ, нажмите ВОЙТИ

⑤ После того, как Вы вошли, нажмите в верхнем меню на ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

⑥ Нажмите на ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в разделе ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ

⑦ В открывшейся форме:

► Нажимаете ЛИЧНО в разделе СПОСОБ ОБРАЩЕНИЯ

► Заполняете свои данные (если что-то не заполнилось автоматически после нажатия кнопки ЛИЧНО) в разделе ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ

► В разделе СУД нажмите ВЫБРАТЬ СУД. во всплывшем окне выберете свой регион и суд (наименование суда указано в шапке искового заявления), нажмите СОХРАНИТЬ

► В разделе СУТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ нажмите на ДОБАВИТЬ ФАЙЛ. Во всплывшем окне заполните ОПИСАНИЕ – наименование искового заявления (например, исковое заявление от 12.07.2017), укажите цифрой количество листов в исковом заявлении, прикрепите файл искового заявления (подготовленный в пункте 1 настоящей инструкции), нажав на ВЫБРАТЬ ФАЙЛ. Далее нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ.

► Аналогично пункту 1.4. добавьте все приложения к исковому заявлению в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ

► В разделе ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ поставьте галочку напротив фразы «Заявитель освобожден от уплаты…». В этот раздел добавлять файл не нужно.

► Нажмите СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

⑧ Проверьте правильность данных и нажмите ОТПРАВИТЬ.

Отслеживание состояния вашего искового заявления

Для отслеживания состояния вашего искового заявления перейдите в пункт меню ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ.

После отправки искового заявления, информация о нём должна появиться в таблице.

Статус ОТПРАВЛЕНО В СУД и/или ПРОВЕРКА ЭП ПРОЙДЕНА означает, исковое заявление успешно отправлено в суд, но ещё не зарегистрировано.

Далее, как правило, в течение 1-2 дней, статус изменяется на ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СУДЕ либо на ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ

Что делать, если статус заявления: “Технический отказ в приеме обращения”

Если статус изменился на ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ, это означает, что суд не зарегистрировал исковое заявление. Для того, чтобы понять причины нажмите на ссылку ИСТОРИЯ РАССМОТРЕНИЯ, находящуюся под статусом. В раскрывшейся истории Вы увидите описание причин технического отказа.

Обращаем Ваше внимание, что регистрацией искового заявления занимаются сотрудники канцелярии суда и они НЕ ЧИТАЮТ исковое заявление. Отказ НИКАК НЕ СВЯЗАН С СОДЕРЖАНИЕМ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. Данный отказ связан исключительно с несоответствием сканов, указанным в пункте 1 настоящей инструкции требованиям, либо с ошибками в заполнении форм при отправке иска в суд в электронном виде через ГАС «Правосудие».

Если Вам не понятны причины технического отказа, необходимо позвонить для уточнения в суд или попытаться самостоятельно найти ошибку.

Статус: “Зарегистрировано в суде”: что дальше?

Если статус заявления ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СУДЕ, поздравляем! Исковое заявление зарегистрировано в суде.

Через 1-2 дня информацию о нём, о номере материала и назначенном судье Вы сможете увидеть на сайте суда в разделе СУДОПРОИЗВОДСТВО.

Ещё через 3-5 рабочих дней будет назначен номер дела, и ВЫ узнаете информацию о дате судебного заседания.

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