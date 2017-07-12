Инструкция: как подать исковое заявление в суд через портал Госуслуги

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Содержание статьи:
Данная инструкция актуальна для подачи искового заявления о защите прав потребителей, лично (не через представителя), с использованием аккаунта на портале ГОСУСЛУГ, без использования ключа квалифицированной электронной подписи.
Подготовка документов:
① Распечатайте исковое заявление. Подпишите. Отсканируйте в единый документ (все страницы иска в одном файле).
Требования к сканам:
② Отсканировать все приложения к исковому заявлению, соблюдая все требования к сканам, приведенные выше.
① Зайдите на сайт ГАС «Правосудие»
② Нажмите на ВХОД
③ Поставьте галочку и нажмите ВОЙТИ
④ Введите логин и пароль от доступа к сервису ГОСУСЛУГИ, нажмите ВОЙТИ
⑤ После того, как Вы вошли, нажмите в верхнем меню на ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ
⑥ Нажмите на ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ в разделе ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ИНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ
⑦ В открывшейся форме:
► Нажимаете ЛИЧНО в разделе СПОСОБ ОБРАЩЕНИЯ
► Заполняете свои данные (если что-то не заполнилось автоматически после нажатия кнопки ЛИЧНО) в разделе ДАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛЯ
► В разделе СУД нажмите ВЫБРАТЬ СУД. во всплывшем окне выберете свой регион и суд (наименование суда указано в шапке искового заявления), нажмите СОХРАНИТЬ
► В разделе СУТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ нажмите на ДОБАВИТЬ ФАЙЛ. Во всплывшем окне заполните ОПИСАНИЕ – наименование искового заявления (например, исковое заявление от 12.07.2017), укажите цифрой количество листов в исковом заявлении, прикрепите файл искового заявления (подготовленный в пункте 1 настоящей инструкции), нажав на ВЫБРАТЬ ФАЙЛ. Далее нажмите на кнопку ДОБАВИТЬ.
► Аналогично пункту 1.4. добавьте все приложения к исковому заявлению в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВЛЕНИЮ
► В разделе ОПЛАТА ГОСПОШЛИНЫ поставьте галочку напротив фразы «Заявитель освобожден от уплаты…». В этот раздел добавлять файл не нужно.
► Нажмите СФОРМИРОВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
⑧ Проверьте правильность данных и нажмите ОТПРАВИТЬ.
Для отслеживания состояния вашего искового заявления перейдите в пункт меню ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЙ.
После отправки искового заявления, информация о нём должна появиться в таблице.
Статус ОТПРАВЛЕНО В СУД и/или ПРОВЕРКА ЭП ПРОЙДЕНА означает, исковое заявление успешно отправлено в суд, но ещё не зарегистрировано.
Далее, как правило, в течение 1-2 дней, статус изменяется на ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СУДЕ либо на ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ
Если статус изменился на ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ, это означает, что суд не зарегистрировал исковое заявление. Для того, чтобы понять причины нажмите на ссылку ИСТОРИЯ РАССМОТРЕНИЯ, находящуюся под статусом. В раскрывшейся истории Вы увидите описание причин технического отказа.
Обращаем Ваше внимание, что регистрацией искового заявления занимаются сотрудники канцелярии суда и они НЕ ЧИТАЮТ исковое заявление. Отказ НИКАК НЕ СВЯЗАН С СОДЕРЖАНИЕМ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ. Данный отказ связан исключительно с несоответствием сканов, указанным в пункте 1 настоящей инструкции требованиям, либо с ошибками в заполнении форм при отправке иска в суд в электронном виде через ГАС «Правосудие».
Если Вам не понятны причины технического отказа, необходимо позвонить для уточнения в суд или попытаться самостоятельно найти ошибку.
Если статус заявления ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В СУДЕ, поздравляем! Исковое заявление зарегистрировано в суде.
Через 1-2 дня информацию о нём, о номере материала и назначенном судье Вы сможете увидеть на сайте суда в разделе СУДОПРОИЗВОДСТВО.
Ещё через 3-5 рабочих дней будет назначен номер дела, и ВЫ узнаете информацию о дате судебного заседания.