Творожно-абрикосовый пирог

Для теста:
1. Мука - 2 стакана (я пользуюсь тонким чайным стаканом)
2. Масло сливочное - 150 г
3. Сахар - 0,5 стакана
4. Сметана - 2 столовые ложки
5. Разрыхлитель - 1 пакетик 18 г
6. Ванилин - по желанию
Для начинки:
1. Абрикосы - 300-400 г
2. Творог - 400 г
3. Яйца - 2 шт.
4. Сахар - 0,5 стакана
5. Манная крупа - 2 столовые ложки
6. Сметана - 2-3 столовые ложки
7. Ванилин и цедра половины лимона
Для крошки:
1. Масло сливочное охлажденное - 70 г (треть пачки)
2. Сахар - 100 г
3. Мука пшеничная - 0,5 стакана
Форма для выпечки - 20Х26 см.
Шаг №1
Смешать муку, разрыхлитель, сахар. Добавить сливочное масло комнатной температуры, сметану и быстро замесить тесто. Оно получается мягкое.
Шаг №2
Тесто разделить на несколько частей,завернуть в пленку и убрать в холодильник минимум на 1 час.
Шаг №3
Творожная начинка:к творогу добавить яйца,сахар,сметану,манку,ванилин и цедру,растереть до однородной смеси.Поставить в холодильник.Сметану лучше брать густую.Я использую домашнюю с рынка.
Шаг №4
Приготовим крошку:растереть охлажденное и нарезанное мелкими кубиками сливочное масло с мукой и сахаром.
Шаг №5
Форму для выпечки выстелить пергаментом,смазать маргарином и присыпать манкой.Берем по одной части теста из холодильника и трем его через терку на противень.Аккуратно распределяем и формуем бортик.
Шаг №6
На тесто выкладываем ровным слоем творожную смесь
Шаг №7
Выкладываем нарезанные дольками абрикосы.
Шаг №8
Сверху равномерно посыпаем крошкой.Выпекаем при температуре 170градусов 40-45 минут,верх пирога должен слегка подрумяниться.Готовый пирог достать из духовки,накрыть полотенцем и дать остыть.Приятного аппетита!