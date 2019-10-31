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Программная разработка
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Разработка WIalon Apps
Специализированные отчёты
Стыковка с 1С, ERP, CRM, сайт
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Оцифруем ваши бизнес-процесс вокруг WIalon системы мониторинга.
Большой опыт разраотки многоуровневых разнообразных решений для селького хозяйства, транспортно-логистических компаний, ритейла.

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Почему клиенты выбирают вас

Рекомендованный партнер Wialon, Входим в TOP50 мирового рейтинга

Статус рекомендованного партнера Wialon - это высокий уровнь компетенций специалистов технической поддержки, отдела продаж и сопровождения, отдела монтажа оборудования

-12%

Разработка приложения Wialon Apps

Wialon Apps - это специализированное приложение, которое пользователь может вызвать из системы мониторинга транспорта Wialon. Приложение может быть специализированным отчётом или записной книжкой или логистическим приложением. Все зависит от вашего технического задания.

2500
2200
Запрос консультации
-18%

Разработка скриптов EasyLogic для GalileoSky

Технология EasyLogic позволяет добавить новые функции терминулам мониторинга Galileo. Подключить новое оборудование, обработать новый протокол.
Эти функции используются в задачах подключения к весовым комплексам, промышленному оборудованию, профессиональным датчикам (например температуры и влажности) и в других сложных задачах.

2200
1800
Запрос консультации
-12%

Разработка специализированного отчёта Wialon

Система Wialon располагает универсальным конструктором отчётов и, одновременно, иногда требуется добавление дополнительных данных либо специфиеская их группировка.
Для этого используя REST API мы можем разработать отчёт.

2500
2200
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Thu Oct 31 2019 18:44:54 GMT+0300 (Moscow Standard Time)