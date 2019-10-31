Программная разработка
Wialon Powered
Разработка WIalon Apps
Специализированные отчёты
Стыковка с 1С, ERP, CRM, сайт
Dashboard
Оцифруем ваши бизнес-процесс вокруг WIalon системы мониторинга.
Большой опыт разраотки многоуровневых разнообразных решений для селького хозяйства, транспортно-логистических компаний, ритейла.
Преимущества
Почему клиенты выбирают вас
Рекомендованный партнер Wialon, Входим в TOP50 мирового рейтинга
Статус рекомендованного партнера Wialon - это высокий уровнь компетенций специалистов технической поддержки, отдела продаж и сопровождения, отдела монтажа оборудования
Разработка приложения Wialon Apps
Wialon Apps - это специализированное приложение, которое пользователь может вызвать из системы мониторинга транспорта Wialon. Приложение может быть специализированным отчётом или записной книжкой или логистическим приложением. Все зависит от вашего технического задания.
Разработка скриптов EasyLogic для GalileoSky
Технология EasyLogic позволяет добавить новые функции терминулам мониторинга Galileo. Подключить новое оборудование, обработать новый протокол.
Эти функции используются в задачах подключения к весовым комплексам, промышленному оборудованию, профессиональным датчикам (например температуры и влажности) и в других сложных задачах.
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