Ядро бора может захватить альфа-частицу, в результате чего происходит ядерная реакция с образованием ядра химического элемента . Каковы заряд образовавшегося ядра (в единицах элементарного заряда) и его массовое число ?
Ядро испустило протон, а затем захватило электрон.
Сколько протонов и сколько нейтронов входит в состав ядра, которое образовалось в результате этих реакций?
В ответ запишите оба числа без пробелов, запятых и иных символов.
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Указание
Воспользуйтесь законом сохранения в ядерной реакции суммарного электрического заряда и правилом сохранения массового числа ядер.
Решение
У протона заряд равен масса равна примерно одной атомной единице массы. У электрона заряд равен а массу можно считать примерно равной нулю. Применяя закон сохранения в ядерной реакции суммарного электрического заряда и правило сохранения массового числа ядер, найдём, что число протонов в новом ядре после всех реакций стало равным а массовое число стало равным Так как массовое число где – число протонов, то число нейтронов
Ядро испустило протон, а затем захватило электрон. Сколько протонов и сколько нейтронов входит в состав ядра, которое образовалось в результате этих реакций?
В поле для ответа запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.
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Указание
Воспользуйтесь законом сохранения в ядерной реакции суммарного электрического заряда и правилом сохранения массового числа ядер.
Решение
У протона заряд равен масса равна примерно одной атомной единице массы. У электрона заряд равен а массу можно считать примерно равной нулю. Применяя закон сохранения в ядерной реакции суммарного электрического заряда и правило сохранения массового числа ядер, найдём, что суммарный заряд нового ядра после всех реакций станет равным (а это значит, что число протонов в новом ядре стало равным ), а массовое число стало равным Так
как массовое число где – число протонов, то число нейтронов
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов
Д.И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые
числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около
массового числа указывает (в процентах) распространённость изотопа
в природе.
Укажите число протонов и число нейтронов в ядре самого
распространённого стабильного изотопа лития.
В поле для ответа запишите последовательность чисел, соответствующих величинам "число протонов", "число нейтронов" не разделяя их пробелом или другим знаком.