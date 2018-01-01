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Задание 19. Ядерная физика: все задания

Ответом к заданию по физике может быть целое число или конечная десятичная дробь (записывайте её через запятую, вот так: 2,5)
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Остальные задачи

1. Задание#T212

На рисунке показана схема цепочки радиоактивных превращений, в результате которой изотоп тория превращается в изотоп радия .
На рисунке показана схема цепочки радиоактивных превращений, в результате которой изотоп тория ... превращается в изотоп радия ....
Пользуясь этой схемой, определите, какие частицы обозначены на ней буквами и .
  1. – электрон, -частица
  2. -частица, – электрон
  3. -частица, - протон
  4. – протон, – электрон
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Это задание решали 6 тыс. раз. С ним справились 32% пользователей.

2. Задание#T771

Ядро бора может захватить альфа-частицу, в результате чего происходит ядерная реакция с образованием ядра химического элемента . Каковы заряд образовавшегося ядра (в единицах элементарного заряда) и его массовое число ?
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Это задание взято из демовариантов ФИПИ 2018-2020
Это задание решали 3 тыс. раз. С ним справились 37% пользователей.

3. Задание#T3576

В результате реакции образуется некоторое ядро . Каковы заряд образовавшегося ядра (в единицах элементарного заряда) и его массовое число ?
В поле для ответа запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.
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Это задание составили эксперты «СтатГрада» для Яндекса
Это задание решали 1 тыс. раз. С ним справились 42% пользователей.

4. Задание#T3787

В результате реакции образуется некоторое ядро . Каковы заряд образовавшегося ядра (в единицах элементарного заряда) и его массовое число ?
В поле для ответа запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.
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Это задание составили эксперты «СтатГрада» для Яндекса
Это задание решали 2 тыс. раз. С ним справились 31% пользователей.

5. Задание#T3819

Ядро испустило протон, а затем захватило электрон.
Сколько протонов и сколько нейтронов входит в состав ядра, которое образовалось в результате этих реакций?
В ответ запишите оба числа без пробелов, запятых и иных символов.
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Это задание составили эксперты «СтатГрада» для Яндекса
Это задание решали 2 тыс. раз. С ним справились 18% пользователей.

6. Задание#T3850

Ядро испустило протон, а затем захватило электрон. Сколько протонов и сколько нейтронов входит в состав ядра, которое образовалось в результате этих реакций?
В поле для ответа запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.
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Это задание составили эксперты «СтатГрада» для Яндекса
Это задание решали 2 тыс. раз. С ним справились 20% пользователей.

7. Задание#T9768

На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространённость изотопа в природе.
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространённость изотопа в природе.
Укажите число протонов и число нейтронов в ядре самого распространённого стабильного изотопа лития.
В поле для ответа запишите последовательность чисел, соответствующих величинам "число протонов", "число нейтронов" не разделяя их пробелом или другим знаком.
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Это задание взято из демовариантов ФИПИ 2018-2020
Это задание решали 917 раз. С ним справились 69% пользователей.
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