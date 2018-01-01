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Физика
45:00 HD
4 мая
14. Кинетическая энергия движущегося тела
45:00 HD
6 мая
15. Превращения энергии как важнейший принцип физики
48:00 HD
1 мая
13. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины
48:00 HD
29 апреля
12. Решение задач на механизмы. Рычаги и блоки
45:00 HD
25 апреля
11. Блоки и другие механизмы. «Золотое правило механики», КПД
45:00 HD
23 апреля
10. Момент силы
45:00 HD
21 апреля
9. Рычаги. Условие равновесия рычага
48:00 HD
19 апреля
8. Решение задач: работа, энергия, мощность
48:00 HD
15 апреля
6. Работа силы, действующей по направлению движения тела
48:00 HD
10 апреля
5. Работа и мощность
45:00 HD
9 апреля
4. Повторение тем «Архимедова сила», «Плавание тел», «Воздухоплавание»
45:00 HD
4 апреля
2. Решение задач по теме «Архимедова сила. Плавание тел»
45:00 HD
5 апреля
3. Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач
45:00 HD
29 марта
1. Плавание тел
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