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Ремонт рулевых реек
Москва, Нагорный район
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В сети 16 ч. назад
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Ремонт рулевых реек ,редукторов на все автомобили под ключ с гарантией от 6 месяцев
Удобное время для связи:
с 8:00 до 21:00
Ремонт рулевого управления
Ремонт авто
Опыт
7 лет
Есть зона ожидания
Да
Выезд
Без выезда
С гарантией
Да
Дни работы
Сб, Пт, Чт, Ср, Вт, Пн
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1000 ₽
Ремонт рулевой рейки
6000 ₽
Ремонт гидравлической рулевой рейки
5000 ₽
Ремонт рулевого механизма
3500 ₽
Замена рулевой рейки
600 ₽
Замена рулевого наконечника
Ещё 7 услуг
12 отзывов
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Замена гидроусилителя
Замена насоса гидроусилителя
Замена жидкости ГУР
Рейтинг специалиста
5.0
12 отзывов
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Адреса и области выезда
Москва, Электролитный проезд, 4, стр. 5
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