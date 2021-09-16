3 км
М-12 — Обход Балашихи и Ногинска
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Автор
: Владислав Панкратов.
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Последнее обновление: 9 мая
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы
Продолжение М-12 (первый этап от А-108 до Р-132)
3 км
Ранее планируемая связь с М-7 "Волга" к западу от Ногинска
3 км
Планируемый западный обход Электростали и Ногинска
9 км
Проектируемые съезды на развязке
2 км
Солнцево - Бутово - Видное - Железнодорожный
3 км
Соединение Северо-Восточной хорды и М-12
3 км
Задел под съезд с М-12 со стороны Казани на А-108
220 м
Задел под съезд с А-108 на М-12 в сторону Казани
120 м
Заезд с А-108 на М-12 в сторону Москвы
310 м
Съезд с М-12 со стороны Москвы на А-108
1 км
Съезд с М-12 на внешнюю сторону А-108
97 м
Съезд с М-12 на внутреннюю сторону А-108
180 м
Съезд с внешней стороны А-108 на М-12
420 м
Съезд с внутренней стороны А-108 на М-12
220 м
Заезд с внешнего ЦКАД на М-12
170 м
Заезд с внутреннего ЦКАД на М-12
240 м
Заезд на внутренний ЦКАД
210 м
Съезд с М-12 на ЦКАД при движении со стороны Москвы
210 м
Заезд с ЦКАД на М-12 в сторону Казани
300 м
Заезд с ЦКАД на М-12 в сторону Москвы
160 м
Съезд с М-12 на (внешний) ЦКАД при движении со стороны Казани
2 км
Заезд на М-12 в сторону Москвы (Некрасовки)
460 м
Разворот/заезд (?)
210 м
Разворот/заезд (?)
71 м
Съезд с М-12 или Кудиновского шоссе на Носовихинское шоссе в сторону Москвы (Железнодорожного)
1 км
Кудиновское шоссе
47 м
Кудиновское шоссе
51 м
Съезд с М-12 "Москва – Казань"
530 м
Заезд на М-12 в сторону Казани
540 м
Съезд к дорожно-эксплуатационному предприятию (пункт слежения за дорогой М-12 на этом участке?)
730 м
Этот участок дороги ликвидируется.
190 м
Круг под эстакадой М-12
610 м
Съезд с Носовихинского шоссе со стороны г. Электроугли на М-12. (также в объезд ул. Малое Васильево)
1 км
Съезд с М-12 "Москва – Казань"
560 м
Без названия
64 км
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Возможная развязка (читайте статью на Дзене)
Проектируемая развязка
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Без названия
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы
Небольшое уширение (скорее всего пункт взимания оплаты)
Небольшое уширение (скорее всего пункт взимания оплаты)
Дорожно-эксплуатационное предприятие (центр обслуживания трассы)
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы