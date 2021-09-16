3 км
М-12 — Обход Балашихи и Ногинска
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Автор: Владислав Панкратов.

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Последнее обновление: 9 мая
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы
Продолжение М-12 (первый этап от А-108 до Р-132)3 км
Ранее планируемая связь с М-7 "Волга" к западу от Ногинска3 км
Планируемый западный обход Электростали и Ногинска9 км
Проектируемые съезды на развязке2 км
Солнцево - Бутово - Видное - Железнодорожный3 км
Соединение Северо-Восточной хорды и М-123 км
Задел под съезд с М-12 со стороны Казани на А-108220 м
Задел под съезд с А-108 на М-12 в сторону Казани120 м
Заезд с А-108 на М-12 в сторону Москвы310 м
Съезд с М-12 со стороны Москвы на А-1081 км
Съезд с М-12 на внешнюю сторону А-10897 м
Съезд с М-12 на внутреннюю сторону А-108180 м
Съезд с внешней стороны А-108 на М-12420 м
Съезд с внутренней стороны А-108 на М-12220 м
Заезд с внешнего ЦКАД на М-12170 м
Заезд с внутреннего ЦКАД на М-12240 м
Заезд на внутренний ЦКАД210 м
Съезд с М-12 на ЦКАД при движении со стороны Москвы210 м
Заезд с ЦКАД на М-12 в сторону Казани300 м
Заезд с ЦКАД на М-12 в сторону Москвы160 м
Съезд с М-12 на (внешний) ЦКАД при движении со стороны Казани2 км
Заезд на М-12 в сторону Москвы (Некрасовки)460 м
Разворот/заезд (?)210 м
Разворот/заезд (?)71 м
Съезд с М-12 или Кудиновского шоссе на Носовихинское шоссе в сторону Москвы (Железнодорожного)1 км
Кудиновское шоссе47 м
Кудиновское шоссе51 м
Съезд с М-12 "Москва – Казань"530 м
Заезд на М-12 в сторону Казани540 м
Съезд к дорожно-эксплуатационному предприятию (пункт слежения за дорогой М-12 на этом участке?)730 м
Этот участок дороги ликвидируется.190 м
Круг под эстакадой М-12610 м
Съезд с Носовихинского шоссе со стороны г. Электроугли на М-12. (также в объезд ул. Малое Васильево)1 км
Съезд с М-12 "Москва – Казань"560 м
Без названия64 км
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Возможная развязка (читайте статью на Дзене)
Проектируемая развязка
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Предположительно (!) планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Планируемое размещение АЗС
Без названия
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы
Небольшое уширение (скорее всего пункт взимания оплаты)
Небольшое уширение (скорее всего пункт взимания оплаты)
Дорожно-эксплуатационное предприятие (центр обслуживания трассы)
Пункт взимания платы
Пункт взимания платы