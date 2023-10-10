Школа
AI-тренеров

Учим обучать нейросети

Приём заявок до 29 октября

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Что происходит

YandexGPT 2 — новая версия нашей нейросети, которая отвечает на вопросы, придумывает идеи и общается почти как живой человек. Чтобы она могла стать ещё умнее, нужны не только талантливые разработчики, но и специалисты совершенно иного порядка — AI-тренеры.

AI-тренеры помогают обучать нейронные сети. Они готовят эталонные тексты, на которые равняются алгоритмы, оценивают ответы нейросети и проверяют их на достоверность. Так как профессия только зарождается, мы решили подготовить специалистов своими силами — организовали первую в России школу AI-тренеров, а сейчас открываем набор на второй поток.

Как прошла первая Школа AI‑тренеров

Обучение в Школе проходило в два этапа: на первом участники изучали материал онлайн и выполняли домашние задания, а на втором — решали реальные задачи под руководством редакторов Яндекса.
Заочный онлайн-этап
Участники узнали о базовых принципах работы AI-тренера, научились ранжировать ответы нейросети и проверять их на достоверность.
Очный этап
150 лучших участников встретились в офисе Яндекса в Москве, чтобы показать, на что способны. Здесь они решали реальные задачи, с которыми AI-тренеры сталкиваются в работе каждый день: писали ответы на запросы от лица нейросети, оценивали тексты друг друга и проверяли факты.
По результатам обучения, каждый третий участник, который дошёл до финала, сейчас работает над YandexGPT.
Открыт новый набор в Школу AI-тренеров
Для кого
Для авторов, редакторов, копирайтеров, журналистов, переводчиков, фактчекеров, контент-менеджеров и так далее — всех, кто умеет работать с текстами и смыслом.

Будем рады как специалистам, так и студентам старших курсов. Главное, чтобы у вас был авторский или редакторский опыт.

Как устроено обучение

Обучение длится месяц и состоит из двух этапов.

Онлайн: 7 ноября — 26 ноября. Состоит из лекций, практических занятий и их разборов.

Вы научитесь:

  • Писать достоверные и качественные тексты.
  • Отличать плохие источники от хороших.
  • Понимать, какие ответы хорошие, а какие — не очень.
  • Находить в тексте типичные ошибки и исправлять их.

Во время онлайн-этапа мы проведем открытый лекторий — несколько лекций для всех, кто интересуется работой над большими языковыми моделями и прогрессом YandexGPT.

Офлайн в Москве: 27 ноября — 1 декабря. Вас ждёт обучение в небольших группах под руководством шеф-редакторов, которые работают над YandexGPT. Вместе вы разберёте практические задания, приближенные к реальным задачам, научитесь оценивать ответы модели с точки зрения редакторской политики, а также писать эталонные ответы. Ещё вы узнаете о принципах фактчекинга и работе с достоверными источниками.
Где и когда
С 7 ноября по 1 декабря 2023 года. Очный этап пройдёт в московском офисе Яндекса. Участникам из других городов России компания оплатит проезд и проживание.
Как поступить
Чтобы поступить в Школу, нужно успешно выполнить тестовое задание и прислать резюме. Готовые задания принимаются до 23:30 по московскому времени 29 октября 2023 года.
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Этапы отбора и обучения

  1. 10.10 — 29.10
    Приём заявок и выполнение вступительных испытаний
  2. 30.10 — 01.11
    Проверка работ и отбор кандидатов
  3. 2.11 — 3.11
    Объявление результатов отбора
  4. 07.11 — 26.11
    Онлайн-этап
    Обучение: лекции, практикумы и домашние задания.
  5. 27.11 — 01.12
    Очный этап
    Практика: атмосфера Яндекса, решение задач, над которыми ежедневно работают AI-тренеры, и запоминающийся выпускной!

Команда школы

Андрей Усенко
Руководитель школы
Юлия Самозвон
Менеджер школы
Павел Чечулин
Менеджер школы
Анна Юрьева
Менеджер школы

F.A.Q.

Сколько стоит обучение в школе?
Обучение бесплатное. Чтобы попасть в школу, нужно решить тестовое задание и пройти конкурсный отбор.
Я пока ничего не умею, но хочу научиться, возьмёте меня?
Программа школы предполагает, что вы уже работали с текстами. Если у вас мало опыта, вы всё равно можете отправить заявку и выполнить тестовое задание.

Будем рады специалистам и студентам старших курсов. Главное, чтобы у вас был авторский или редакторский опыт.

Можно ли совмещать обучение в школе и работу?
Да, расписание занятий составлено так, что их можно совмещать с работой или учёбой.
Что меня ждёт после обучения в школе?
Студентам, которые хорошо себя зарекомендуют в школе, мы предложим присоединиться к команде Яндекса. По результатам первой Школы AI‑тренеров, каждый третий участник, который дошёл до финала, сейчас работает над YandexGPT. Уже сейчас вы можете откликнуться на вакансию AI‑тренера в Яндексе.
Что делать, если не пришло письмо после регистрации?
Проверьте все папки, включая спам, и убедитесь, что ожидаете ответ в том же аккаунте, с которого подавали заявку.
Истории успеха студентов первой Школы AI‑тренеров
Екатерина Березняя
С детства я понимала, что свяжу свою жизнь с текстом, поэтому пошла учиться на книгоиздательский факультет. Работать в издательстве я не собиралась, но мне хотелось всегда быть ближе к словам и буквам. Поэтому я пошла работать в «Читай‑город» и параллельно изучала вакансии для тех, кто пишет. Сейчас думаю, что я просто ждала, когда появится специальность AI‑тренер.

После того как прочитала описание вакансии, то поняла — это та работа, о которой я всегда мечтала, и откликнулась. На работу сразу не взяли, но позже я наткнулась на Школу — и мне удалось пройти. Здесь я узнала, с какими задачами сталкивается AI‑тренер каждый день и ещё раз убедилась в том, что это моё. Ну и, конечно, в Школе меня научили не доверять Википедии и делать из плохих ответов классные.

Екатерина Титова
Когда весь мир начал говорить об ИИ, я стала интересоваться темой: смотреть вебинары и мастер-классы, изучать статьи. А ещё я задумалась, как же мне попасть в эту новую сферу, будучи гуманитарием по жизни и менеджером по образованию.

Так я увидела анонс Школы AI‑тренеров в одном из чатов по SMM и решила сделать тестовое. Потом был онлайн‑этап, очный тур...и вот я здесь:) В Школе я научилась оценивать и писать тексты для нейросети. Причём делать это на таком уровне, что смогла пройти все этапы отбора и стать AI‑тренером в команде Яндекса.

Татьяна Стрельникова
В своей карьере я дошла до должности руководителя отдела продаж, но само направление мне не очень нравилось, поэтому я решила найти работу по душе. Когда увидела набор в Школу, глазки сразу загорелись: я подумала, что такое инновационное направление точно изменит жизнь каждого жителя Земли. Да и мой аналитический склад ума и способность творить казалось идеально подойдут для этой работы. Так и получилось — меня взяли в команду AI‑тренеров Яндекса:)

Когда‑то я мечтала стать журналистом, поэтому навыки работы с текстом у меня были. В Школе же удалось выстроить в единую картину. И да, именно на очном этапе я научилась не просто писать грамотные ответы, но и делать их такими, какими ожидаешь получить от искусственного интеллекта. Это что‑то почти неуловимое.

Анастасия Алёшичева
Меня влекли нейросети с момента появления ChatGPT, поэтому как только я увидела вакансию AI‑тренера, а после — новость о наборе в школу, то откликнулась и туда, и туда. Тестовое задание на вакансию провалила на этапе текстов, а вот в школу прошла. Причём не только в школу, но и в команду Яндекса. Теперь я счастлива быть среди людей, которые обучают ИИ!

Школа научила сомневаться в утверждениях, фактах, цифрах, тщательно проверять источники и распознавать ложь, обёрнутую в правду. А ещё (почти) избавила от синдрома самозванца и научила доводить начатое до конца.

Светлана Сухарева
Я работала в журналистике больше 20 лет: корреспондентом, сценаристом и даже SMM‑специалистом. За вакансиями Яндекса следила давно, поэтому как только увидела набор в Школу AI‑тренеров, тут же отправила заявку.

Обучение в Школе было непростым, но очень полезным, и главное — мне удалось понять критерии отбора людей, которые работают над текстами для YandexGPT. На первом месте здесь безопасность пользователей и польза, которую несёт каждый ответ. Понимание этих принципов оказалось для меня ключом к тому, чтобы пройти все этапы отбора и присоединиться к команде Яндекса.

Екатерина Березняя
С детства я понимала, что свяжу свою жизнь с текстом, поэтому пошла учиться на книгоиздательский факультет. Работать в издательстве я не собиралась, но мне хотелось всегда быть ближе к словам и буквам. Поэтому я пошла работать в «Читай‑город» и параллельно изучала вакансии для тех, кто пишет. Сейчас думаю, что я просто ждала, когда появится специальность AI‑тренер.

После того как прочитала описание вакансии, то поняла — это та работа, о которой я всегда мечтала, и откликнулась. На работу сразу не взяли, но позже я наткнулась на Школу — и мне удалось пройти. Здесь я узнала, с какими задачами сталкивается AI‑тренер каждый день и ещё раз убедилась в том, что это моё. Ну и, конечно, в Школе меня научили не доверять Википедии и делать из плохих ответов классные.

Екатерина Титова
Когда весь мир начал говорить об ИИ, я стала интересоваться темой: смотреть вебинары и мастер-классы, изучать статьи. А ещё я задумалась, как же мне попасть в эту новую сферу, будучи гуманитарием по жизни и менеджером по образованию.

Так я увидела анонс Школы AI‑тренеров в одном из чатов по SMM и решила сделать тестовое. Потом был онлайн‑этап, очный тур...и вот я здесь:) В Школе я научилась оценивать и писать тексты для нейросети. Причём делать это на таком уровне, что смогла пройти все этапы отбора и стать AI‑тренером в команде Яндекса.

Татьяна Стрельникова
В своей карьере я дошла до должности руководителя отдела продаж, но само направление мне не очень нравилось, поэтому я решила найти работу по душе. Когда увидела набор в Школу, глазки сразу загорелись: я подумала, что такое инновационное направление точно изменит жизнь каждого жителя Земли. Да и мой аналитический склад ума и способность творить казалось идеально подойдут для этой работы. Так и получилось — меня взяли в команду AI‑тренеров Яндекса:)

Когда‑то я мечтала стать журналистом, поэтому навыки работы с текстом у меня были. В Школе же удалось выстроить в единую картину. И да, именно на очном этапе я научилась не просто писать грамотные ответы, но и делать их такими, какими ожидаешь получить от искусственного интеллекта. Это что‑то почти неуловимое.

Анастасия Алёшичева
Меня влекли нейросети с момента появления ChatGPT, поэтому как только я увидела вакансию AI‑тренера, а после — новость о наборе в школу, то откликнулась и туда, и туда. Тестовое задание на вакансию провалила на этапе текстов, а вот в школу прошла. Причём не только в школу, но и в команду Яндекса. Теперь я счастлива быть среди людей, которые обучают ИИ!

Школа научила сомневаться в утверждениях, фактах, цифрах, тщательно проверять источники и распознавать ложь, обёрнутую в правду. А ещё (почти) избавила от синдрома самозванца и научила доводить начатое до конца.

Светлана Сухарева
Я работала в журналистике больше 20 лет: корреспондентом, сценаристом и даже SMM‑специалистом. За вакансиями Яндекса следила давно, поэтому как только увидела набор в Школу AI‑тренеров, тут же отправила заявку.

Обучение в Школе было непростым, но очень полезным, и главное — мне удалось понять критерии отбора людей, которые работают над текстами для YandexGPT. На первом месте здесь безопасность пользователей и польза, которую несёт каждый ответ. Понимание этих принципов оказалось для меня ключом к тому, чтобы пройти все этапы отбора и присоединиться к команде Яндекса.

Остались вопросы?
Пишите на почту seasonschools@yandex-team.ru или спрашивайте в телеграм-боте @Young_Yandex_bot
Tue Oct 10 2023 11:44:11 GMT+0300 (Moscow Standard Time)