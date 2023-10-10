YandexGPT 2 — новая версия нашей нейросети, которая отвечает на вопросы, придумывает идеи и общается почти как живой человек. Чтобы она могла стать ещё умнее, нужны не только талантливые разработчики, но и специалисты совершенно иного порядка — AI-тренеры.

AI-тренеры помогают обучать нейронные сети. Они готовят эталонные тексты, на которые равняются алгоритмы, оценивают ответы нейросети и проверяют их на достоверность. Так как профессия только зарождается, мы решили подготовить специалистов своими силами — организовали первую в России школу AI-тренеров, а сейчас открываем набор на второй поток.