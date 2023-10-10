Приём заявок до 29 октября
AI-тренеры помогают обучать нейронные сети. Они готовят эталонные тексты, на которые равняются алгоритмы, оценивают ответы нейросети и проверяют их на достоверность. Так как профессия только зарождается, мы решили подготовить специалистов своими силами — организовали первую в России школу AI-тренеров, а сейчас открываем набор на второй поток.
Будем рады как специалистам, так и студентам старших курсов. Главное, чтобы у вас был авторский или редакторский опыт.
Обучение длится месяц и состоит из двух этапов.
Онлайн: 7 ноября — 26 ноября. Состоит из лекций, практических занятий и их разборов.
Вы научитесь:
Во время онлайн-этапа мы проведем открытый лекторий — несколько лекций для всех, кто интересуется работой над большими языковыми моделями и прогрессом YandexGPT.Офлайн в Москве: 27 ноября — 1 декабря. Вас ждёт обучение в небольших группах под руководством шеф-редакторов, которые работают над YandexGPT. Вместе вы разберёте практические задания, приближенные к реальным задачам, научитесь оценивать ответы модели с точки зрения редакторской политики, а также писать эталонные ответы. Ещё вы узнаете о принципах фактчекинга и работе с достоверными источниками.
После того как прочитала описание вакансии, то поняла — это та работа, о которой я всегда мечтала, и откликнулась. На работу сразу не взяли, но позже я наткнулась на Школу — и мне удалось пройти. Здесь я узнала, с какими задачами сталкивается AI‑тренер каждый день и ещё раз убедилась в том, что это моё. Ну и, конечно, в Школе меня научили не доверять Википедии и делать из плохих ответов классные.
Так я увидела анонс Школы AI‑тренеров в одном из чатов по SMM и решила сделать тестовое. Потом был онлайн‑этап, очный тур...и вот я здесь:) В Школе я научилась оценивать и писать тексты для нейросети. Причём делать это на таком уровне, что смогла пройти все этапы отбора и стать AI‑тренером в команде Яндекса.
Когда‑то я мечтала стать журналистом, поэтому навыки работы с текстом у меня были. В Школе же удалось выстроить в единую картину. И да, именно на очном этапе я научилась не просто писать грамотные ответы, но и делать их такими, какими ожидаешь получить от искусственного интеллекта. Это что‑то почти неуловимое.
Школа научила сомневаться в утверждениях, фактах, цифрах, тщательно проверять источники и распознавать ложь, обёрнутую в правду. А ещё (почти) избавила от синдрома самозванца и научила доводить начатое до конца.
Обучение в Школе было непростым, но очень полезным, и главное — мне удалось понять критерии отбора людей, которые работают над текстами для YandexGPT. На первом месте здесь безопасность пользователей и польза, которую несёт каждый ответ. Понимание этих принципов оказалось для меня ключом к тому, чтобы пройти все этапы отбора и присоединиться к команде Яндекса.
После того как прочитала описание вакансии, то поняла — это та работа, о которой я всегда мечтала, и откликнулась. На работу сразу не взяли, но позже я наткнулась на Школу — и мне удалось пройти. Здесь я узнала, с какими задачами сталкивается AI‑тренер каждый день и ещё раз убедилась в том, что это моё. Ну и, конечно, в Школе меня научили не доверять Википедии и делать из плохих ответов классные.
Так я увидела анонс Школы AI‑тренеров в одном из чатов по SMM и решила сделать тестовое. Потом был онлайн‑этап, очный тур...и вот я здесь:) В Школе я научилась оценивать и писать тексты для нейросети. Причём делать это на таком уровне, что смогла пройти все этапы отбора и стать AI‑тренером в команде Яндекса.
Когда‑то я мечтала стать журналистом, поэтому навыки работы с текстом у меня были. В Школе же удалось выстроить в единую картину. И да, именно на очном этапе я научилась не просто писать грамотные ответы, но и делать их такими, какими ожидаешь получить от искусственного интеллекта. Это что‑то почти неуловимое.
Школа научила сомневаться в утверждениях, фактах, цифрах, тщательно проверять источники и распознавать ложь, обёрнутую в правду. А ещё (почти) избавила от синдрома самозванца и научила доводить начатое до конца.
Обучение в Школе было непростым, но очень полезным, и главное — мне удалось понять критерии отбора людей, которые работают над текстами для YandexGPT. На первом месте здесь безопасность пользователей и польза, которую несёт каждый ответ. Понимание этих принципов оказалось для меня ключом к тому, чтобы пройти все этапы отбора и присоединиться к команде Яндекса.