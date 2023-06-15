Генеративные нейросети меняют мир. Они уже умеют очень много — например, писать тексты, почти неотличимые от человеческих. Но этого недостаточно.

Чтобы ответы нейросети были полезными, её нужно обучать — показывать примеры хороших текстов, которые отвечают на заданный вопрос. Примерно как родители выбирают для ребёнка хорошие книжки.

Мы открываем набор в первую школу AI‑тренеров — людей, которые обучают нейросети нового поколения. Потребность в этой профессии колоссальная (прямо сейчас Яндексу нужны сотни AI‑тренеров), а научиться ей пока негде.

Студентам, которые хорошо себя зарекомендуют в школе, мы предложим присоединиться к команде Яндекса и вместе с нами улучшить работу YandexGPT (YaLM 2.0).