Школа
AI-тренеров

Первая школа для тех, кто учит нейросети работать с текстами и помогать людям
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Что происходит

Генеративные нейросети меняют мир. Они уже умеют очень много — например, писать тексты, почти неотличимые от человеческих. Но этого недостаточно.

Чтобы ответы нейросети были полезными, её нужно обучать — показывать примеры хороших текстов, которые отвечают на заданный вопрос. Примерно как родители выбирают для ребёнка хорошие книжки.

Мы открываем набор в первую школу AI‑тренеров — людей, которые обучают нейросети нового поколения. Потребность в этой профессии колоссальная (прямо сейчас Яндексу нужны сотни AI‑тренеров), а научиться ей пока негде.

Студентам, которые хорошо себя зарекомендуют в школе, мы предложим присоединиться к команде Яндекса и вместе с нами улучшить работу YandexGPT (YaLM 2.0).

Для кого
Для авторов, редакторов, копирайтеров, журналистов, переводчиков, фактчекеров, контент-менеджеров и так далее — всех, кто умеет работать с текстами и смыслом.

Будем рады как специалистам, так и студентам старших курсов. Главное, чтобы у вас был авторский или редакторский опыт.

Как устроено обучение
Обучение длится месяц и состоит из двух этапов.

Онлайн: 26 июня — 16 июля. Состоит из лекций, практических занятий и их разборов.

Вы научитесь:

  • Писать достоверные и качественные тексты.
  • Отличать плохие источники от хороших.
  • Понимать какие ответы хорошие, а какие не очень.
  • Находить в тексте типичные ошибки и исправлять их.

Офлайн в Москве: 17 — 22 июля. Практикумы, на которых вы вместе с экспертами Яндекса поработаете над сложными случаями в ранжировании текстов. Вы узнаете, как в Яндексе разрабатывают нейросети, пообщаетесь с разработчиками, редакторами и другими специалистами, которые работают над YandexGPT (YaLM 2.0) — новой нейросетью Яндекса. В конце будет крутая церемония закрытия школы!

Где и когда
С 26 июня по 22 июля 2023 года. Очный этап пройдёт в московском офисе Яндекса. Участникам из других городов России компания оплатит проезд и проживание.
Как поступить
Чтобы поступить в школу, нужно успешно выполнить тестовое задание. Готовые задания принимаются до 23:30 по московскому времени 18 июня 2023 года. Не затягивайте с решением!
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Этапы отбора и обучения

  1. 31.05 — 18.06
    Приём заявок и выполнение вступительных испытаний
  2. 8 июня
    Вебинар: Кто и как обучает искусственный интеллект?
    Смотреть запись вебинара
  3. 19.06 — 21.06
    Проверка работ и отбор кандидатов
  4. 22.06 — 23.06
    Объявление результатов отбора
  5. 26.06 — 16.07
    Онлайн‑этап.
    Обучение: лекции, практикумы и домашние задания.
  6. 17.07 — 22.07
    Очный этап в Москве.
    Работа в команде под руководством экспертов Яндекса, общение с разработчиками, редакторами и другими специалистами, которые работают над YandexGPT (YaLM 2.0).

Команда школы

Андрей Усенко
Руководитель школы
Екатерина Балдина
Менеджер школы
Юлия Самозвон
Менеджер школы

F.A.Q.

Сколько стоит обучение в школе?
Обучение бесплатное. Чтобы попасть в школу, нужно решить тестовое задание и пройти конкурсный отбор.
Я пока ничего не умею, но хочу научиться, возьмёте меня?
Программа школы предполагает, что у вас уже есть хотя бы небольшой авторский или редакторский опыт.

Не обязательно быть выпускником вуза. Мы будем рады как опытным специалистам, так и студентам.

Можно ли совмещать обучение в школе и работу?
Да, расписание занятий составлено так, что их можно совмещать с работой или учёбой.

Лекции и практикумы проходят в вечернее время в будни и в дневное время в выходные. На время очного этапа рекомендуем взять небольшой отпуск — занятия будут проходить в формате практикумов целый день.

Что меня ждёт после обучения в школе?
Студентам, которые хорошо себя зарекомендуют в школе, мы предложим присоединиться к команде Яндекса и вместе с нами улучшить работу YandexGPT (YaLM 2.0).

Уже сейчас вы можете откликнуться на вакансию AI-тренера в Яндексе.

Что делать, если не пришло письмо после регистрации?
Проверьте все папки, включая спам, и убедитесь, что ожидаете ответ в том же аккаунте, с которого подавали заявку.
Остались вопросы?
Мы отвечаем на рассылке seasonschools@yandex‑team.ru
Thu Jun 15 2023 15:36:49 GMT+0300 (Moscow Standard Time)