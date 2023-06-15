Чтобы ответы нейросети были полезными, её нужно обучать — показывать примеры хороших текстов, которые отвечают на заданный вопрос. Примерно как родители выбирают для ребёнка хорошие книжки.
Мы открываем набор в первую школу AI‑тренеров — людей, которые обучают нейросети нового поколения. Потребность в этой профессии колоссальная (прямо сейчас Яндексу нужны сотни AI‑тренеров), а научиться ей пока негде.
Студентам, которые хорошо себя зарекомендуют в школе, мы предложим присоединиться к команде Яндекса и вместе с нами улучшить работу YandexGPT (YaLM 2.0).
Будем рады как специалистам, так и студентам старших курсов. Главное, чтобы у вас был авторский или редакторский опыт.
Онлайн: 26 июня — 16 июля. Состоит из лекций, практических занятий и их разборов.
Вы научитесь:
Офлайн в Москве: 17 — 22 июля. Практикумы, на которых вы вместе с экспертами Яндекса поработаете над сложными случаями в ранжировании текстов. Вы узнаете, как в Яндексе разрабатывают нейросети, пообщаетесь с разработчиками, редакторами и другими специалистами, которые работают над YandexGPT (YaLM 2.0) — новой нейросетью Яндекса. В конце будет крутая церемония закрытия школы!