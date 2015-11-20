Блог Авиабилетов

В этом блоге фанаты авиации со стажем рассказывают, из чего на самом деле складывается цена на авиабилеты, как их правильно бронировать и как извлечь из перелётов максимальное удовольствие и выгоду. Ещё иногда мы развенчиваем популярные мифы и заблуждения. Присоединяйтесь!

Можно ли сдать мой билет до вылета и как искать и читать правила тарифа
20 ноября 2015, 15:32

Можно ли сдать мой билет до вылета? А если мои планы изменятся в самый разгар путешествия? А могу ли я по пути остановиться на несколько дней в городе пересадки? Ответ на эти и многие другие вопросы на самом деле всегда один и тот же: зависит от правил тарифа.

Где можно посмотреть эти правила? Сайты авиакомпаний и многие онлайн-агентства показывают их на стадии выбора рейсов – ищите малозаметные ссылки с надписью «правила обмена и возврата выбранных рейсов», «правила тарифа» и т.п. Иные агенты приводят из них только выжимки – иногда не больше пары строк. Если вы пользуетесь метапоисковиками вроде Яндекс.Авиабилеты, имеет смысл прошерстить в поисках полных правил сайты нескольких агентств – как мы уже рассказывали, если наши партнеры показывают одни и те же варианты перелетов за более-менее одни и те же деньги, скорее всего, речь идет об одних и тех же тарифах (при этом полный вариант правил не обязательно окажется на сайте агента, предлагающего этот билет на 100 рублей дешевле конкурентов). Ну и, разумеется, после того как вы уже купили билет, можно связаться со службой поддержки продавца (агентства или авиакомпании) и попросить прислать вам правила тарифа на электронную почту – но в ваших же интересах посмотреть их еще до того, как вы выберете рейсы и расстанетесь с деньгами.
Даже если вы неплохо знаете английский, с непривычки читать правила тарифа не так-то просто – они написаны специальным птичьим языком, который рассчитан в первую очередь на то, что читать их станет не живой человек, а система бронирования. Но при некоторой сноровке научиться расшифровывать их не так-то и сложно. Рассмотрим, какая от этого может быть польза на конкретном примере. Допустим, вы хотите слетать на недельку в Таиланд и вот нашли сравнительно недорогой билет Vietnam Airlines (от 19 261 р.) Итак, что же интересного можно узнать из правил этого тарифа?

https://avia.yandex.ru/-/CVSOuBjk

1. Общее описание
Vietnam Airlines (VN) PL3MRUP MOW to BKK
General notes
LOW/OFF-PEAK SEASON ECONOMY CLASS P
PROMOTIONAL FARES
APPLIES FOR ROUND TRIP FARES
FOR ADULT

Это скидочное спецпредложение Vietnam Airlines для перелетов в низкий сезон, которое бронируется в подклассе P. В принципе, эту информацию можно было бы почерпнуть и из кода тарифа (PL3MRUP) – первая буква его фактически всегда указывает на подкласс бронирования. Мы уже рассказывали, как авиакомпании используют разные подклассы, чтобы управлять продажами. Если вы собираете мили за перелеты, вам эта информация нужна вот еще зачем: от подкласса бронирования зависит, сколько миль вы получаете (и получаете ли вы вообще), в зависимости от правил вашей программы лояльности. В этом билете длинные перелеты (Москва-Ханой туда, Сайгон-Москва обратно) бронируется в классе P, а короткие (между Вьетнамом и Бангкоком) – в классе L. То есть, к примеру, участники «Аэрофлот-Бонуса» за класс P вовсе не получат миль, а за класс L – только 75% от расстояния [http://www.aeroflot.ru/cms/afl_bonus/airlines#vietnam].

2. Срок бронирования
Advanced reservation/ticketing restrictions
RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS.
NOTE -
OPEN SEGMENT NOT PERMITTED

В этом разделе обычно указывается, можно ли билет забронировать, но какое-то еще время не выкупать. Но тут об этом нет ни слова. Значит, билет по этому тарифу – как оно часто и бывает в случае спецпредложений - необходимо оплатить сразу же (тариф такого рода еще может обозначаться в правилах как INSTANT PURCHASE FARE).
По более дорогим тарифам иногда можно забронировать место на конкретном рейсе только для первого перелета, а остальные сегменты оставить открытыми – и потом улететь в любой удобный для вас день в течение срока годности билета (если на нужном рейсе есть места в необходимом подклассе бронирования, конечно). Такая практика постепенно уходит в прошлое, а в этом тарифе даже специально оговаривается, что по нему необходимо забронировать места на всех сегментах перелета.

3. Минимальный и максимальный сроки пребывания
Minimum stay requirements
TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 1
DAY AFTER DEPARTURE OF THE FIRST INTERNATIONAL SECTOR.
Maximum stay requirements
TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 3
MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.

Правила тарифа всегда оговаривают, когда по нему можно лететь обратно. Стандартное ограничение для дешевых билетов: обратный перелет возможен не раньше, чем через 3 дня после прилета, – или хотя бы после ближайшей ночи с субботы на воскресенье. (Перевозчики прекрасно знают, кто летает на день-два и не остается вдали от дома на выходные – это командировочные, за которых платит их компания, и бизнесмены в срочных деловых поездках. И с тех, и с других авиакомпания с наслаждением возьмет гораздо больше денег за билет.) А вот здесь минимальный срок пребывания – всего один день, так что такой тариф вполне можно использовать, если вам в Бангкок по делу срочно.
Максимальный срок пребывания по любому тарифу может быть от месяца до года (год от момента выписки – предельный срок действия любого авиабилета). В данном случае этот срок - 3 месяцев (кстати, 3M в коде тарифа PL3MRUP значит то же самое).

4. Сезонные ограничения
Travel restrictions
VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 20APR 15 AND ON/
BEFORE 31OCT 15.


В правилах каждого тарифа должно быть оговорено, в какие даты по нему можно улететь (даже если, как в случае с более дорогими билетами, это все 365 дня в году). Интересующее нас спецпредложение распространяется на вылеты с 20 апреля по 31 октября.

5. Штрафные санкции
Penalties
FOR TICKETING ON/AFTER 01FEB 15/FOR TRAVEL ON/AFTER
01APR 15
CANCELLATIONS
ANY TIME
CHARGE EUR 150.00/USD 150.00 FOR CANCEL/REFUND.
CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY.
CHANGES
ANY TIME
CHARGE EUR 150.00/USD 150.00.
CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY.

В правилах иных тарифов этот раздел может занимать страницу текста: описывается, при каких условиях и с каким штрафом можно сдать или поменять билет; или до вылета можно, а потом нельзя; или вообще нельзя, но можно со справкой от врача, что пассажиру нельзя путешествовать; или вообще нельзя, но за все неиспользованные сегменты вам вернут топливные сборы (которые часто составляют заметную часть стоимости билета – а в нашем случае так и вообще почти всю его стоимость: 14500, на минуточку, рублей) и т.д.
Но в нашем случае правила лаконичны (и довольно, по нынешним временам, либеральны): билет по этому тарифу можно в любой момент (то есть и до вылета, и после) хоть сдать вовсе, хоть перенести на другую дату со штрафом в 150 евро.
В следующей нашей передаче мы продолжим читать правила этого тарифа - может быть, мы из него сможем выжать какие-нибудь дополнительные бонусы? Например, превратить одно путешествие в два, а то и в три?

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Что такое подклассы бронирования и зачем мне об этом знать
1 сентября 2015, 16:41

В прошлый раз мы рассказали, что цена авиабилета на самом деле зависит в основном от тарифа — набора правил и ограничений, при соблюдении которых авиакомпания готова продать вам билет подешевле или, наоборот, подороже.
Чтобы вы могли купить билет по подходящему тарифу, потребуется, чтобы на нужных рейсах в нужные даты оставались по этому тарифу места. Чтобы управлять продажами, авиакомпании делят каждый класс обслуживания — эконом, бизнес, первый (у кого он еще остался) — на разные классы бронирования (или подклассы). В международных системах бронирования они обозначаются буквами английского алфавита (а в отечественной «Сирене» — русскими); соответственно, число их может доходить до 26, хотя некоторым перевозчикам и этого не хватает, и они вводят дополнительные подклассы, обозначая их двумя буквами. И каждый тариф предполагает бронирование в строго определенном подклассе.
Зачем такая сложность? Задача авиакомпании — продать максимальное количество кресел на всех своих рейсах по максимальной цене. В идеальном (для них) мире авиакомпании назначали бы на все места самую высокую цену и спокойно ждали бы. Но у них нет на это вечности, а есть только один год с тех пор, как билеты теоретически могут поступить в продажу (на самом деле чуть меньше, так как многие перевозчики открывают продажу только за 330 или, например, 270 дней) — и до самого вылета, когда все непроданные места превращаются в тыкву. Так что им приходится заранее прикидывать, сколько именно билетов на каждый рейс они, скорее всего, смогут продать по самому дорогому тарифу, сколько — по следующему, и так далее до самого дешевого. И соответственно, выставлять на продажу столько-то мест в подклассе, скажем, L, столько-то — в W и столько-то — в Y. (Каждая компания пользуется собственной системой обозначений, но букве Y фактически у всех соответствуют самые дорогие тарифы эконом-класса).
Авиакомпании давно заметили, что самые прибыльные их клиенты, покупатели самых дорогих билетов, — это те, кто покупает их в самый последний момент: командировочные и путешествующие по делам бизнеса, которые только что узнали, что завтра им надо кровь из носу быть, к примеру, в Иркутске. А вот праздным путешественникам, которым более-менее всё равно, в какой день лететь, лишь бы подешевле, можно продать билеты и за три месяца. Соответственно, места в более низких подклассах заканчиваются раньше, а вот по дорогому тарифу Y вам отдадут и последнее оставшееся на борту кресло.

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Тариф и сборы: из чего складывается цена авиабилета
23 июля 2015, 05:04

Цена большинства авиабилетов состоит из трёх частей: тарифа перевозчика, сборов аэропортов и государственных служб и так называемых топливных сборов — особых наценок, которые авиакомпании придумали брать с пассажиров лет десять назад, мотивируя их ростом цен на нефть. Об этих топливных сборах мы как-нибудь обязательно поговорим отдельно, пока же достаточно знать, что размер их у каждой компании фиксирован и зависит от количества и длины перелетов по вашему билету. Фиксирован и размер сборов, которые с вашего билета попадают аэропортам вылета и прилета, — например, в типичном билете на международный перелет из московского Домодедово и с возвращением в него же эти сборы составят около 500 рублей за пользование услугами международного терминала (берутся два раза — за вылет и прилет) плюс 370 рублей специального сбора РФ за безопасность плюс те сборы, которые берут в точке назначения.
Итак, топливные сборы фиксированы, сборы аэропортов фиксированы — а значит, единственной переменной величиной из трех слагаемых, сумма которых и составляет цену билета, остается тариф. Именно от него на самом деле и должна зависеть стоимость любого билета. Тарифом в этой отрасли называется цена, за которую авиакомпания готова вас перевезти из пункта А в пункт Б, и условия, на которых она готова продать вам билет за такие деньги (плюс топливные сборы, если она их берет). Между любой парой аэропортов перевозчик может назначать целую линейку тарифов, которые будут отличаться друг от друга по цене иногда в разы. Правила этих тарифов определяют, кому можно продать билет (взрослому пассажиру в расцвете сил, ребенку, младенцу, пенсионеру), за сколько дней до вылета, на какие рейсы он распространяется, с какими другими тарифами сочетается, в какие даты (а иногда — даже дни недели) действует, можно ли сдать или менять билет, купленный по такому тарифу и так далее. Разумеется, чем тариф дороже, тем больше он позволяет всего интересного: лететь прямым рейсом, бесплатно переносить дату вылета и так далее.

 


Каждый перевозчик может назначать целую линейку тарифов между любыми двумя пунктами. Так, у одного только «Аэрофлота» между Москвой и Сочи на 24 апреля 2015 года действовало 38 разных тарифов, от недорогого NPXOWRF (4000 р. в одну сторону в экономе) до полного тарифа бизнес-класса JRTRF — 170 000 р. туда-обратно. На иллюстрации - выдача из терминала системы бронирования авиабилетов Amadeus.

Сайты многих авиакомпаний позволяют выбрать один из нескольких тарифов, в то время как сайты агентов, как правило, просто показывают только один тариф — самый дешевый на указанные вами даты.

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Как работает поиск авиабилетов
8 мая 2015, 13:52

Что происходит, когда вы выбираете на сайте авиакомпании или агентства пункт вылета, прилета, даты, количество пассажиров и нажимаете «Искать»? Чтобы найти вам лучший билет, каждому поисковику предстоит сличить базы данных всех имеющихся перелетов (обновляется ежедневно), всех тарифов (обновляется несколько раз в день) и наличия мест (обновляется в режиме реального времени).

Начнем с перелетов. Каждую секунду где-то в мире выруливает на взлетную полосу один самолет гражданской авиации. Теоретически, количество комбинаций одних только рейсов стремится к бесконечности. Опираясь на данные 2001 года, математик Карл де Маркен из Массачусетского технологического института насчитал в свое время более 10 тысяч вариантов перелета из Бостона в Сан-Франциско со стыковками в разных аэропортах Северной Америки — и во всех этих вариантах пассажир прилетал в место назначения в тот же день. С увеличением расстояния между двумя аэропортами (для сравнения, между Бостоном и Сан-Франциско — 2700 миль, то есть примерно как между Санкт-Петербургом и, например, Дубаем) или времени, которые вы готовы потратить, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, число теоретически возможных вариантов перелета растет по экспоненте.

Но главная сложность — даже не в том, чтобы найти оптимальное сочетание рейсов. Надо еще сопоставить варианты перелета с теми тарифами, которые предлагают авиакомпании, и выбрать оптимальное сочетание. Общее правило тут таково: каждому перелету в вашем билете должен соответствовать один тариф, но при этом один тариф может распространяться сразу на несколько перелетов. Что это значит? К примеру, вот один из вариантов билета из Москвы в Бангкок, который могут предложить агенты:

 

Пять видов тарифов в авиабилете Домодедово-Бангкок

 

Здесь мы видим 5 перелетов: туда предлагается лететь из Домодедово (код аэропорта DME) в Абу-Даби (AUH), оттуда в Мумбай (BOM) и далее в Бангкок (BKK), обратно — с одной пересадкой в Абу-Даби. В этом билете (тут вам придется поверить нам на слово — пользователю эту информацию не показывают) сочетаются два определенных тарифа авиакомпании Etihad: Москва-Бангкок (распространяется на сегменты DME-AUH-BOM-BKK) и Бангкок-Москва (BKK-AUH-DME), которые именно на эти рейсы оказываются самыми дешевыми. Но чтобы найти самую низкую цену даже только на эти рейсы (а ведь это лишь один из бесконечного множества вариантов, см выше), поисковые системы должны сравнить тысячи разных тарифов. Чисто теоретически могла оказаться дешевле комбинация, скажем, какого-нибудь тарифа Москва-Мумбай (которая бы распространялась на сегменты DME-AUH-BOM) с тарифами Мумбай-Бангкок (BOM-BKK) и Бангкок-Москва (BKK-AUH-DME). Или, предположим, в том же билете у нас могли оказаться тарифы Москва-Абу-Даби, Абу-Даби-Бангкок и Бангкок-Москва и т.д.

При этом, как мы уже рассказывали, между любой парой пунктов каждая авиакомпания может предлагать десяток-другой тарифов в различных классах бронирования. Другими словами, перемножьте число возможных вариантов перелета на число возможных тарифов и на число авиакомпаний, которые их предлагают (а в одном билете могут оказаться тарифы разных авиакомпаний) — и вы получите какие-то совершенно астрономические цифры. А ведь поисковикам еще надо проверить наличие мест по каждому тарифу в нужном подклассе бронирования и соответствие всего билета в целом всем правилам каждого из задействованных тарифов.

Словом, неудивительно, что не все поисковые системы, которыми пользуются авиакомпании и агенты, находят одни и те же варианты. Строго говоря, с математической точки зрения — по крайней мере, к такому выводу пришел тот же де Маркен, — одного идеального варианта может попросту не существовать в природе, так что разные поисковые системы используют разные алгоритмы оптимизации, чтобы за пару минут поиска найти лучший вариант из бесконечного множества возможных.

Вдобавок некоторые тарифы доступны не всем продавцам, да и доступность свободных мест в одном и том же подклассе бронирования может быть разной для разных агентов. В результате и получается, что один продавец не «видит» дешевого билета, который, в свою очередь, «видит» другой. Или оба они «видят» один и тот же — как нам кажется со стороны — билет за разные деньги (в котором на самом деле действуют разные тарифы, отсюда и разница в цене). Или же оба продавца «видят» один и тот же билет за одинаковую сумму, но один из них предлагает вам его чуть-чуть дешевле конкурента (агенты получают от авиакомпаний комиссию в несколько процентов за продажу билета, за счет которой могут и делать такую скидку). Или наоборот — еще и добавляет к стоимости свой сервисный сбор в несколько сот, а то и тысяч рублей.

Если сравнивать цены разных продавцов с помощью одного из метапоисковиков, которые одновременно запрашивают множество партнеров, это особенно хорошо заметно. Иногда цена может различаться значительно (тут обычно все дело в сочетании разных тарифов), но чаще — на процент-другой (в этих случаях, как правило, все объясняется скидкой продавца, сервисным сбором или разницей в курсах валют).

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Как же всё-таки сэкономить на авиабилетах?
8 апреля 2015, 17:52

Что-то нам подсказывает, что — как и каждый год перед майскими праздниками и летними отпусками — вскоре по социальным сетям вновь пойдут гулять сенсационные советы, как можно сэкономить на перелётах. Дешевле всего бронировать билеты в среду. Нет, в любой день недели, но непременно между двумя и тремя часами ночи. Ну и наконец, самые странные тексты из этой категории рекомендуют выходить для поиска билетов в интернет анонимно, через прокси-сервер из самого бедного региона какой-нибудь страны третьего мира, — ведь, в самом деле, всем же известно, что коварные авиакомпании и агентства специально завышают цены, если видят, что у вас дорогой компьютер, живёте вы в процветающей стране или уже искали билет на эти даты по этому направлению. В качестве подтверждения приводятся комментарии анонимных пользователей («Отличный совет! Я так сэкономил четыреста долларов!») или нотариально заверенные скриншоты с ценами на два совершенно разных билета, которые, разумеется, стоят совсем разных денег. Не будем ни на кого показывать пальцем, но если вам вдруг захочется почитать эти фантастические теории, в интернете они легко найдутся по сочетанию ключевых слов «авиабилеты» и «раздельный прайсинг».

Мы по-человечески понимаем тех, кто множит эти бесполезные советы, чтобы заработать на трафике на своих сайтах. Но для сторонников теории заговора у нас плохие новости: это так не работает. Стоимость билетов на одни и те же рейсы в одном и том же эконом-классе и действительно может сильно отличаться — иногда в разы. Но, к сожалению, чтобы не упустить свой шанс и купить самый дешёвый билет, недостаточно притвориться обитателем Бангладеш, который зачем-то пытается улететь в разгар сезона из Москвы в Геленджик. Оставайтесь с нами и мы всё расскажем.

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Первым делом — самолёты
8 апреля 2015, 17:51

В этом блоге фанаты авиации со стажем рассказывают, из чего на самом деле складывается цена на авиабилеты, как их правильно бронировать и как извлечь из перелётов максимальное удовольствие и выгоду. Ещё иногда мы развенчиваем популярные мифы и заблуждения. Присоединяйтесь!

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