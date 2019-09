Блог Авиабилетов

Можно ли сдать мой билет до вылета? А если мои планы изменятся в самый разгар путешествия? А могу ли я по пути остановиться на несколько дней в городе пересадки? Ответ на эти и многие другие вопросы на самом деле всегда один и тот же: зависит от правил тарифа.



Где можно посмотреть эти правила? Сайты авиакомпаний и многие онлайн-агентства показывают их на стадии выбора рейсов – ищите малозаметные ссылки с надписью «правила обмена и возврата выбранных рейсов», «правила тарифа» и т.п. Иные агенты приводят из них только выжимки – иногда не больше пары строк. Если вы пользуетесь метапоисковиками вроде Яндекс.Авиабилеты, имеет смысл прошерстить в поисках полных правил сайты нескольких агентств – как мы уже рассказывали, если наши партнеры показывают одни и те же варианты перелетов за более-менее одни и те же деньги, скорее всего, речь идет об одних и тех же тарифах (при этом полный вариант правил не обязательно окажется на сайте агента, предлагающего этот билет на 100 рублей дешевле конкурентов). Ну и, разумеется, после того как вы уже купили билет, можно связаться со службой поддержки продавца (агентства или авиакомпании) и попросить прислать вам правила тарифа на электронную почту – но в ваших же интересах посмотреть их еще до того, как вы выберете рейсы и расстанетесь с деньгами.

Даже если вы неплохо знаете английский, с непривычки читать правила тарифа не так-то просто – они написаны специальным птичьим языком, который рассчитан в первую очередь на то, что читать их станет не живой человек, а система бронирования. Но при некоторой сноровке научиться расшифровывать их не так-то и сложно. Рассмотрим, какая от этого может быть польза на конкретном примере. Допустим, вы хотите слетать на недельку в Таиланд и вот нашли сравнительно недорогой билет Vietnam Airlines (от 19 261 р.) Итак, что же интересного можно узнать из правил этого тарифа?



1. Общее описание

Vietnam Airlines (VN) PL3MRUP MOW to BKK

General notes

LOW/OFF-PEAK SEASON ECONOMY CLASS P

PROMOTIONAL FARES

APPLIES FOR ROUND TRIP FARES

FOR ADULT



Это скидочное спецпредложение Vietnam Airlines для перелетов в низкий сезон, которое бронируется в подклассе P. В принципе, эту информацию можно было бы почерпнуть и из кода тарифа (PL3MRUP) – первая буква его фактически всегда указывает на подкласс бронирования. Мы уже рассказывали, как авиакомпании используют разные подклассы, чтобы управлять продажами. Если вы собираете мили за перелеты, вам эта информация нужна вот еще зачем: от подкласса бронирования зависит, сколько миль вы получаете (и получаете ли вы вообще), в зависимости от правил вашей программы лояльности. В этом билете длинные перелеты (Москва-Ханой туда, Сайгон-Москва обратно) бронируется в классе P, а короткие (между Вьетнамом и Бангкоком) – в классе L. То есть, к примеру, участники «Аэрофлот-Бонуса» за класс P вовсе не получат миль, а за класс L – только 75% от расстояния [http://www.aeroflot.ru/cm s/afl_bonus/airlines#viet nam] .



2. Срок бронирования

Advanced reservation/ticketing restrictions

RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS.

NOTE -

OPEN SEGMENT NOT PERMITTED



В этом разделе обычно указывается, можно ли билет забронировать, но какое-то еще время не выкупать. Но тут об этом нет ни слова. Значит, билет по этому тарифу – как оно часто и бывает в случае спецпредложений - необходимо оплатить сразу же (тариф такого рода еще может обозначаться в правилах как INSTANT PURCHASE FARE).

По более дорогим тарифам иногда можно забронировать место на конкретном рейсе только для первого перелета, а остальные сегменты оставить открытыми – и потом улететь в любой удобный для вас день в течение срока годности билета (если на нужном рейсе есть места в необходимом подклассе бронирования, конечно). Такая практика постепенно уходит в прошлое, а в этом тарифе даже специально оговаривается, что по нему необходимо забронировать места на всех сегментах перелета.



3. Минимальный и максимальный сроки пребывания

Minimum stay requirements

TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO EARLIER THAN 1

DAY AFTER DEPARTURE OF THE FIRST INTERNATIONAL SECTOR.

Maximum stay requirements

TRAVEL FROM LAST STOPOVER MUST COMMENCE NO LATER THAN 3

MONTHS AFTER DEPARTURE FROM FARE ORIGIN.



Правила тарифа всегда оговаривают, когда по нему можно лететь обратно. Стандартное ограничение для дешевых билетов: обратный перелет возможен не раньше, чем через 3 дня после прилета, – или хотя бы после ближайшей ночи с субботы на воскресенье. (Перевозчики прекрасно знают, кто летает на день-два и не остается вдали от дома на выходные – это командировочные, за которых платит их компания, и бизнесмены в срочных деловых поездках. И с тех, и с других авиакомпания с наслаждением возьмет гораздо больше денег за билет.) А вот здесь минимальный срок пребывания – всего один день, так что такой тариф вполне можно использовать, если вам в Бангкок по делу срочно.

Максимальный срок пребывания по любому тарифу может быть от месяца до года (год от момента выписки – предельный срок действия любого авиабилета). В данном случае этот срок - 3 месяцев (кстати, 3M в коде тарифа PL3MRUP значит то же самое).



4. Сезонные ограничения

Travel restrictions

VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 20APR 15 AND ON/

BEFORE 31OCT 15.



В правилах каждого тарифа должно быть оговорено, в какие даты по нему можно улететь (даже если, как в случае с более дорогими билетами, это все 365 дня в году). Интересующее нас спецпредложение распространяется на вылеты с 20 апреля по 31 октября.



5. Штрафные санкции

Penalties

FOR TICKETING ON/AFTER 01FEB 15/FOR TRAVEL ON/AFTER

01APR 15

CANCELLATIONS

ANY TIME

CHARGE EUR 150.00/USD 150.00 FOR CANCEL/REFUND.

CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY.

CHANGES

ANY TIME

CHARGE EUR 150.00/USD 150.00.

CHILD/INFANT DISCOUNTS APPLY.



В правилах иных тарифов этот раздел может занимать страницу текста: описывается, при каких условиях и с каким штрафом можно сдать или поменять билет; или до вылета можно, а потом нельзя; или вообще нельзя, но можно со справкой от врача, что пассажиру нельзя путешествовать; или вообще нельзя, но за все неиспользованные сегменты вам вернут топливные сборы (которые часто составляют заметную часть стоимости билета – а в нашем случае так и вообще почти всю его стоимость: 14500, на минуточку, рублей) и т.д.

Но в нашем случае правила лаконичны (и довольно, по нынешним временам, либеральны): билет по этому тарифу можно в любой момент (то есть и до вылета, и после) хоть сдать вовсе, хоть перенести на другую дату со штрафом в 150 евро.

В следующей нашей передаче мы продолжим читать правила этого тарифа - может быть, мы из него сможем выжать какие-нибудь дополнительные бонусы? Например, превратить одно путешествие в два, а то и в три?