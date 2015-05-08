Что происходит, когда вы выбираете на сайте авиакомпании или агентства пункт вылета, прилета, даты, количество пассажиров и нажимаете «Искать»? Чтобы найти вам лучший билет, каждому поисковику предстоит сличить базы данных всех имеющихся перелетов (обновляется ежедневно), всех тарифов (обновляется несколько раз в день) и наличия мест (обновляется в режиме реального времени).

Начнем с перелетов. Каждую секунду где-то в мире выруливает на взлетную полосу один самолет гражданской авиации. Теоретически, количество комбинаций одних только рейсов стремится к бесконечности. Опираясь на данные 2001 года, математик Карл де Маркен из Массачусетского технологического института насчитал в свое время более 10 тысяч вариантов перелета из Бостона в Сан-Франциско со стыковками в разных аэропортах Северной Америки — и во всех этих вариантах пассажир прилетал в место назначения в тот же день. С увеличением расстояния между двумя аэропортами (для сравнения, между Бостоном и Сан-Франциско — 2700 миль, то есть примерно как между Санкт-Петербургом и, например, Дубаем) или времени, которые вы готовы потратить, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, число теоретически возможных вариантов перелета растет по экспоненте.

Но главная сложность — даже не в том, чтобы найти оптимальное сочетание рейсов. Надо еще сопоставить варианты перелета с теми тарифами, которые предлагают авиакомпании, и выбрать оптимальное сочетание. Общее правило тут таково: каждому перелету в вашем билете должен соответствовать один тариф, но при этом один тариф может распространяться сразу на несколько перелетов. Что это значит? К примеру, вот один из вариантов билета из Москвы в Бангкок, который могут предложить агенты:

Здесь мы видим 5 перелетов: туда предлагается лететь из Домодедово (код аэропорта DME) в Абу-Даби (AUH), оттуда в Мумбай (BOM) и далее в Бангкок (BKK), обратно — с одной пересадкой в Абу-Даби. В этом билете (тут вам придется поверить нам на слово — пользователю эту информацию не показывают) сочетаются два определенных тарифа авиакомпании Etihad: Москва-Бангкок (распространяется на сегменты DME-AUH-BOM-BKK) и Бангкок-Москва (BKK-AUH-DME), которые именно на эти рейсы оказываются самыми дешевыми. Но чтобы найти самую низкую цену даже только на эти рейсы (а ведь это лишь один из бесконечного множества вариантов, см выше), поисковые системы должны сравнить тысячи разных тарифов. Чисто теоретически могла оказаться дешевле комбинация, скажем, какого-нибудь тарифа Москва-Мумбай (которая бы распространялась на сегменты DME-AUH-BOM) с тарифами Мумбай-Бангкок (BOM-BKK) и Бангкок-Москва (BKK-AUH-DME). Или, предположим, в том же билете у нас могли оказаться тарифы Москва-Абу-Даби, Абу-Даби-Бангкок и Бангкок-Москва и т.д.

При этом, как мы уже рассказывали, между любой парой пунктов каждая авиакомпания может предлагать десяток-другой тарифов в различных классах бронирования. Другими словами, перемножьте число возможных вариантов перелета на число возможных тарифов и на число авиакомпаний, которые их предлагают (а в одном билете могут оказаться тарифы разных авиакомпаний) — и вы получите какие-то совершенно астрономические цифры. А ведь поисковикам еще надо проверить наличие мест по каждому тарифу в нужном подклассе бронирования и соответствие всего билета в целом всем правилам каждого из задействованных тарифов.

Словом, неудивительно, что не все поисковые системы, которыми пользуются авиакомпании и агенты, находят одни и те же варианты. Строго говоря, с математической точки зрения — по крайней мере, к такому выводу пришел тот же де Маркен, — одного идеального варианта может попросту не существовать в природе, так что разные поисковые системы используют разные алгоритмы оптимизации, чтобы за пару минут поиска найти лучший вариант из бесконечного множества возможных.

Вдобавок некоторые тарифы доступны не всем продавцам, да и доступность свободных мест в одном и том же подклассе бронирования может быть разной для разных агентов. В результате и получается, что один продавец не «видит» дешевого билета, который, в свою очередь, «видит» другой. Или оба они «видят» один и тот же — как нам кажется со стороны — билет за разные деньги (в котором на самом деле действуют разные тарифы, отсюда и разница в цене). Или же оба продавца «видят» один и тот же билет за одинаковую сумму, но один из них предлагает вам его чуть-чуть дешевле конкурента (агенты получают от авиакомпаний комиссию в несколько процентов за продажу билета, за счет которой могут и делать такую скидку). Или наоборот — еще и добавляет к стоимости свой сервисный сбор в несколько сот, а то и тысяч рублей.

Если сравнивать цены разных продавцов с помощью одного из метапоисковиков, которые одновременно запрашивают множество партнеров, это особенно хорошо заметно. Иногда цена может различаться значительно (тут обычно все дело в сочетании разных тарифов), но чаще — на процент-другой (в этих случаях, как правило, все объясняется скидкой продавца, сервисным сбором или разницей в курсах валют).