В прошлый раз мы рассказали, что цена авиабилета на самом деле зависит в основном от тарифа — набора правил и ограничений, при соблюдении которых авиакомпания готова продать вам билет подешевле или, наоборот, подороже.

Чтобы вы могли купить билет по подходящему тарифу, потребуется, чтобы на нужных рейсах в нужные даты оставались по этому тарифу места. Чтобы управлять продажами, авиакомпании делят каждый класс обслуживания — эконом, бизнес, первый (у кого он еще остался) — на разные классы бронирования (или подклассы). В международных системах бронирования они обозначаются буквами английского алфавита (а в отечественной «Сирене» — русскими); соответственно, число их может доходить до 26, хотя некоторым перевозчикам и этого не хватает, и они вводят дополнительные подклассы, обозначая их двумя буквами. И каждый тариф предполагает бронирование в строго определенном подклассе.

Зачем такая сложность? Задача авиакомпании — продать максимальное количество кресел на всех своих рейсах по максимальной цене. В идеальном (для них) мире авиакомпании назначали бы на все места самую высокую цену и спокойно ждали бы. Но у них нет на это вечности, а есть только один год с тех пор, как билеты теоретически могут поступить в продажу (на самом деле чуть меньше, так как многие перевозчики открывают продажу только за 330 или, например, 270 дней) — и до самого вылета, когда все непроданные места превращаются в тыкву. Так что им приходится заранее прикидывать, сколько именно билетов на каждый рейс они, скорее всего, смогут продать по самому дорогому тарифу, сколько — по следующему, и так далее до самого дешевого. И соответственно, выставлять на продажу столько-то мест в подклассе, скажем, L, столько-то — в W и столько-то — в Y. (Каждая компания пользуется собственной системой обозначений, но букве Y фактически у всех соответствуют самые дорогие тарифы эконом-класса).

Авиакомпании давно заметили, что самые прибыльные их клиенты, покупатели самых дорогих билетов, — это те, кто покупает их в самый последний момент: командировочные и путешествующие по делам бизнеса, которые только что узнали, что завтра им надо кровь из носу быть, к примеру, в Иркутске. А вот праздным путешественникам, которым более-менее всё равно, в какой день лететь, лишь бы подешевле, можно продать билеты и за три месяца. Соответственно, места в более низких подклассах заканчиваются раньше, а вот по дорогому тарифу Y вам отдадут и последнее оставшееся на борту кресло.



